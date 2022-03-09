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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال موقع "بيست لايف"، إن العسر المتكرر في بلع الطعام، قد يكون عارضا من أعراض الإصابة بسرطان المريء، الذي يعد من بين الأمراض الأكثر فتكا بالمصابين.

وأشارت بيانات الجمعية الأميركية للسرطان، أن 20 في المئة فقط من المصابين بسرطان المريء، يستطيعون بلوغ متوسط حياة من 5 سنوات، لأن أغلبهم يفارقون الحياة مبكرا. وعندما يجد الناس صعوبة في بلع الطعام، يعتقدون أن الأمر عادي، أو يغيرون عاداتهم الغذائية، فيزيدون من مضغ الطعام، كما قد يتناولون أشياء أقل صلابة، مثل الشوربة.

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إذا لاحظت هذا الشعور الغريب عند بلع الطعام فاستشر الطبيب فورا فهو دليل على الإصابة بالمرض القاتل

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ويواجه الناس في العادة مشكلة في البلع، إذا أكلوا وجبتهم بشكل سريع، أو في حال لم يمضغوا الطعام بشكل كاف. لكن تغيير نوعية الطعام لا يحل المشكلة، لأن في حال كان الشخص مصابا بالسرطان، فإن المرض سيتفاقم، إلى أن يصبح هضم السوائل نفسها مثل العصير الأخرى أمرا صعبا.

أعراض سرطان المريء

ولدى حصول مشكلة في بلع الطعام، فإن الشخص قد يشعر بأن ما أكله ظل عالقا في الحنجرة أو في الصدر، وهو شعور يكون مزعجا بشدة.

ولا تقتصر أعراض سرطان المريء على العسر في بلع الطعام، بل قد تشمل ألما في الصدر وخسارة الوزن والسعال المزمن والقيء وبحة الصوت. وتوضح الجمعية الأميركية للسرطان، أنه عندما يلاحظ شخص ما أحد هذه الأعراض، فذلك لا يعني بالضرورة أنه مصابٌ بسرطان المريء. وفق "سكاي نيوز".

ويوصي الأطباء بالمسارعة إلى استشارة الطبيب عند ملاحظة عسر متكرر في بلع الطعام، لأن التشخيص المبكر يزيد من فرص العلاج والتماثل للشفاء.

ويرى خبراء الصحة أن عدم كشف الناس بشكل روتيني عن سرطان المريء يزيد من صعوبة الوضع، بعكس ما يحصل في حالة سرطانات أخرى، يكتشف فيها المرضى إصابتهم خلال حملات طبية مثل سرطان الثدي.