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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشر رجل مقاطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”. يكشف من خلاله لحظة عثوره على صندوق مخفي خلف جدار في علية منزله.

الصندوق من الخارج

وجد هذا الرجل الصندوق الغامض مخفيًا خلف جدار في العلية يحمل عبارة “لا تحرره”، “لا تفتحه” بحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية،

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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“لا تفتحه”.. رجل يكتشف صندوقًا غريباً مخفياً في جدار منزله ومحتوياته مُرعبة حرفياً! (فيديو)

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كما يحتوي الصندوق الخشبي المقفل أيضًا على نجمة خماسية محفورة فيه من جانب واحد فضلا عن كلمات باللغة الويلزية “peidiwch ar ryddhau”.

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بعد أسبوع، وجد مرآة تصدر خشخشة عندما قام بتحريكها أثناء تجديد منزله.

حطم الرجل زجاج المرآة بمطرقة، على الرغم من الخرافات التي تقول بأن تحطيم المرآة يجلب سبع سنوات من سوء الحظ. ووجد مفتاح الصندوق.

محتويات الصندوق

عثر الرجل في داخل الصندوق على أشياء عديدة منها قلادة صغيرة وقطعة محترقة من لوح ويجا.

كما وجد كذلك خصلة شعر ومفتاح ثان بداخل الصندوق.