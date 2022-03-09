نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر من هي المرأة التي لأجلها تبرع ليوناردو دي كابريو بـ10 ملايين دولار لأوكرانيا!؟ (شاهد) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وطن – أفادت تقارير إخبارية، أن ليوناردو دي كابريو الممثل الأمريكي المعروف تبرع بـ 10 ملايين دولار لأوكرانيا؛ والسبب لأن جدته “هيلينا” ولدت فيها، تحديداً في مدينة أوديسا (على ساحل البحر الأسود)بالجنوب الأوكراني، ومنها انتقلت في 1917 إلى ألمانيا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

من هي المرأة التي لأجلها تبرع ليوناردو دي كابريو بـ10 ملايين دولار لأوكرانيا!؟ (شاهد)

شاهدوا كيف أصبح جورج وسوف وهو على كرسي متحرك! (فيديو)

ميريام فارس تحيي حفل زفاف في قطر بإطلالة ساخنة (صور)

علاجات منزلية بسيطة تنهي معاناة كبار السن من تورم القدمين

ليست أمريكا.. تعرف على الدولة الوحيدة القادرة على وقف الغزو الروسي وإنهاء الحرب على أوكرانيا!

سيناتور أمريكي يكشف سبب تجاهل السعودية والإمارات اتصالات بايدن... ويعلق: الرسالة هنا واضحة للغاية

هل هي زلة لسان ؟؟.. بايدن يقول إن أوكرانيا تابعة لروسيا وأن بوتين يغزو بلاده (فيديو)

نقص فيتامين B12 يؤدي إلى فقر الدم الخبيث وهشاشة في العظام وصعوبة في المشي وتنميل اليدين والقدمين ودمار العضلات.. إليك أهم الأعشاب التي تعوض النقص

تفاصيل مقتل فتاة ‬⁩عربية مشهورة في "⁧‫تيك توك‬⁩" على يد عائلتها بسبب تغيير دينها

علامات حول العين ومنطقة حساسة من الجسم تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير ولا يدرك الكثيرون ذلك.. تعرف عليها

تبرع ليوناردو دي كابريو بـ10 ملايين دولار لأوكرانيا

وتبرع ليوناردو دي كابريو بـ10 ملايين دولار لأوكرانيا عبر صندوق دولي معروف باسم Visegrad الناشط بتعزيز التنمية في أوروبا الشرقية. وفقاً لموقع Polish News الإنجليزي اللغة ببولندا.

وسيكون تبرع الـ10 ملايين دولار من الفنان للمساهمة بصندوق لإيواء اللاجئين الأوكرانيين، تنشط فيه ممثلة أوكرانية أبصرت النور في 1983 بمدينة Chernivtsi في الجنوب الأوكراني أيضاً، هي Mila Kunis التي انتقلت في 1991 إلى الولايات المتحدة. ويتعاون معها زوجها Ashton Kutcher لجمع تبرعات تصل إلى 30 مليوناً من الدولارات.

ولفت الموقع إلى أن الممثل نشأ وترعرع على يد والدته Irmelin كما على يد جدته، اللتين ظهرتا معه في عدد من العروض الأولية لبعض أفلامه، ومنها “الرجل ذو القناع الحديدي” كما “تايتنك” الشهير.

الحرب في يومها الـ13

واليوم الثلاثاء، دخل الغزو الروسي لأوكرانيا، يومه الـ13، فيما زالت القوات الروسية تحاول السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية متقدمة باتجاه العاصمة كييف، مع فرضها حصارا على عدد من المناطق، مترافقا بقصف بمختلف الأسلحة يوقع المزيد من الضحايا.

ورغم الهدنة المؤقتة ووقف إطلاق النار في بعض المناطق، إلا أنه استمرت الاشتباكات في بعض المناطق.

إذ احتدمت المعارك في محيط العاصمة كييف وعلى محوريها الشمالي والشمالي الغربي. وفي إربين تم رصد فرار آلاف العالقين من وسط إربين، مع استمرار المعارك جنوب المدينة.

كما أعلنت هيئة الأركان الروسية أن وقفا لإطلاق النار سيسري ابتداء من العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، لضمان عمل الممرات الآمنة في عدة مدن أوكرانية.

في حين تراقب وزارة الدفاع الروسية تحركات مدمرتين أميركيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا بحر البلطيق.

بينما قالت هيئة الأركان للجيش الأوكراني، إن القوات الروسية تحشد لاقتحام العاصمة كييف. وتحاول إنشاء ممر بري في القرم باتجاه مدينة ماريوبول.

كما ذكرت الهيئة في بيان، أن القوات الروسية تسعى لبسط سيطرتها الكاملة على بوتشا وإربين للاقتراب من كييف. وأن الجيش الروسي يحصل على الإمدادات من الأراضي البيلاروسية.