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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدر الفنان السوري جورج وسوف، محركات البحث في العالم العربي، بعد آخر ظهور له.

أحلى محبة

ونشر جورج وسوف، فيديو عبر حسابه على “انستجرام”، وهو على أحد الشواطئ. وقد تجمهر محبوه حوله لالتقاط الصور معه.

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شاهدوا كيف أصبح جورج وسوف وهو على كرسي متحرك! (فيديو)

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وما لفت الأنظار، ظهور جورج وسوف على كرسي متحرك، الأمر الذي أثار قلق جمهوره حول حالته الصحية.

وعبر الفنان السوري عن سعادته بهذه المحبة، معقباً على الفيديو: “نزلت مفاجأة، لكن لا قدرت أشوف الشاطئ أو الحفلة، بس شفت أحلى محبة في العالم، شكراً”.

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حالة جورج وسوف الصحية

كما نشر وسوف فيديو آخر عبر حسابه على “فيسبوك”، وكان على كرسي متحرك أيضا.

وعلق عليه بالقول: “فيديو تاني للجولة بين الأحباب، أنتم القلب والروح”.

وطمأنت مديرة أعمال جورج وسوف، الجمهور على صحته. وقالت في تصريحات صحفية إنها لم تكن المرة الأولى التي يظهر بها على كرسي متحرك.

وأشارت إلى أن الفنان السوري يعاني من فترة من مشاكل في القدم، ولكنه بخير.

“مسيرتي”

وفي سياق آخر، أعلنت منصة “شاهد” السعودية التابعة لقناة “MBC” العام الماضي. وبتوجيهات من تركي ال الشيخ المستشار في الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن فيلم وثائقي يرصد المسيرة الفنية لجورج وسوف.

وقالت المنصة عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، إن الفيلم سيحمل اسم “مسيرتي” ومن المقرر عرضه في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وبحسب البوستر الترويجي للفيلم والمنشور على المنصة، ظهر الفنان جورج وسوف في مرحلتين عمريتين مختلفتين.

ووفقا لما أعلنته المنصة في حينها، فإن الفيلم بمشاركة الممثل اللبناني مجدي مشموشي، وجينا أبو زيد.

الإعلان عن الفيلم أثار موجة انتقادات، خاصة لدى العديد من الاكاديميين والكتاب السعوديين. الذين اعتبروا أن مثل هذه الاعمال تؤكد ما يطلقه البعض من أوصاف بحق السعوديين.