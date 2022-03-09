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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خطفت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها، على هامش إحيائها حفل زفاف في العاصمة القطرية الدوحة. كما نشرت على حسابها في انستغرام.
ميريام فارس في قطر
وكتبت ميريام فارس تهنئةً أرفقتها بألبوم الصور على حسابها، جاء فيها: “دامت الأفراح في ديار آل ثاني عامرة … ألف مبروك للعروسين الشيخة سارة و الشيخ محمد إن شاء الله كل ايامكم فرح وحب”.
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ميريام فارس تحيي حفل زفاف في قطر بإطلالة ساخنة (صور)
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كما ظهرت ميريام فارس في الصور وهي ترتدي فستاناً يكشف صدرها ورجلها اليسرى، بينما ظهرت في صور أخرى وهي مستلقية على ظهرها، وفي أُخرى وهي تمارس لعبة البلياردو.
بينما أبدى متابعون للفنانة اللبنانية ميريام فارس إعجباهم بإطلالتها الأخيرة، في حين انتقدها البعض لجرأتها . حسب رأيهم
كما يشار إلى أن هذه ليست المرّة الاولى التي تحيي فيها ميريام فارس حفل زفاف في قطر.
فقد سبق لها وأحيت في أكتوبر 2021، حفلاً هناك، ونشرت في حينه ونشرت فيديو رقص سامري وأرفقته بتعليق: “عاش اللي يرقص سامري.. من أفراح الهتمي في الدوحة ألف مبروك لأجمل عروسين شما و حمد”.
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