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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عبر الكاتب والصحفي الأميركي توماس فريدمان عن قناعته بإن دولة واحدة قادرة على وقف أزمة روسيا مع أوكرانيا، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بأمريكا.

وقال فريدمان، في مقال رأي على صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية: "هناك دولة واحدة فقط قادرة على إنهاء هذه الحرب: ليست الولايات المتحدة، بل الصين".

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ليست أمريكا.. تعرف على الدولة الوحيدة القادرة على وقف الغزو الروسي وإنهاء الحرب على أوكرانيا!

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وأضاف: "إذا أعلنت الصين أنها ستنضم إلى المقاطعة الاقتصادية لروسيا - أو حتى تدين بشدة عمليتها غير المبررة لأوكرانيا وتطالبها بالانسحاب - فقد تهز فلاديمير بوتن بما يكفي لوقف هذه الحرب الشرسة، أو على الأقل وقفها بشكل مؤقت، بما أن روسيا لا تملك حاليا حليفا مهما غير الهند".حسب "سكاي نيوز".

وأعرب عن أمله في أن يظهر الرئيس الصيني كـ"زعيم عالمي حقيقي ويبدي معارضته لما يقع لأوكرانيا.. وفي حال اختارت الصين طريقا آخر، فإن العالم سيصبح أقل استقرارا وازدهارا".

وبرر اقتراحه قائلا: " إن العقود الثمانية الماضية من السلام بين القوى العظمى كانت مفتاح النهوض الاقتصادي السريع للصين، مما أدى إلى انتشال ما يقرب من 800 مليون صيني من الفقر، مبرزا أن النمو الصيني المستمر يعتمد على استقرار الاقتصاد العالمي."