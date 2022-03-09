نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر #8203;سيناتور أمريكي يكشف مفاجأة عن سبب تجاهل السعودية والإمارات اتصالات بايدن... ويعلق: الرسالة هنا واضحة للغاية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - عقب السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، عضو لجنة المخابرات في الكونغرس الأمريكي، على تجاهل قادة المملكة والإمارات لاتصالات الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال روبيو، في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع "تويتر":"أتمنى أن يعيد السعوديون والإماراتيون النظر".

فيما وجه روبيو، رسالة إلى بايدن مفاداها:" الرسالة هنا إلى بايدن واضحة للغاية، إذا كنت ستطالبهم بممارسة ضبط النفس عندما يتعرضون للهجوم من إيران، فسوف يمارسون ضبط النفس عندما تهاجم روسيا دولة أوروبية".

وكانت صحف أمريكية، نشرت تقارير، عن رفض قادة بعض الدول العربية، لإجراء مكالمات هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كما أبانت صحيفة "وول ستريت جورنال" التي تصدر من نيويورك، أن البيت الأبيض، حاول دون جدوى إجراء وعقد مكالمات هاتفية بين الرئيس بايدن وزعماء السعودية والإمارات، لمناقشة إمكانية زيادة إنتاج النفط.