نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر هل هي زلة لسان ؟؟.. بايدن يقول إن أوكرانيا تابعة لروسيا وأن بوتين يغزو بلاده (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، زلة لسان جديدة من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أثناء الحديث عن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، والعمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال بايدن إن بوتين يغزو روسيا عوضا عن أوكرانيا مضيفا: "كيف نصل إلى المكان الذي يقرر فيه بوتين أنه سيغزو روسيا، لم يحصل شيء مثل هذا منذ الحرب العالمية الثانية".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

سيناتور أمريكي يكشف سبب تجاهل السعودية والإمارات اتصالات بايدن... ويعلق: الرسالة هنا واضحة للغاية

هل هي زلة لسان ؟؟.. بايدن يقول إن أوكرانيا تابعة لروسيا وأن بوتين يغزو بلاده (فيديو)

نقص فيتامين B12 يؤدي إلى فقر الدم الخبيث وهشاشة في العظام وصعوبة في المشي وتنميل اليدين والقدمين ودمار العضلات.. إليك أهم الأعشاب التي تعوض النقص

تفاصيل مقتل فتاة ‬⁩عربية مشهورة في "⁧‫تيك توك‬⁩" على يد عائلتها بسبب تغيير دينها

علامات حول العين ومنطقة حساسة من الجسم تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير ولا يدرك الكثيرون ذلك.. تعرف عليها

وكان بايدن أثار تفاعلا بزلة لسان خلال خطاب "حالة الاتحاد" مطلع مارس الجاري، حيث قال: "بإمكان بوتين تطويق كييف بالدبابات، ولكنه لن يحصل أبدا على قلوب وأرواح الشعب الإيراني عوضا عن الشعب الأوكراني".