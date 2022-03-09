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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار العثور على جثمان مشهورة تيك توك في العراق إیمان سامي ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وسط اتهامات لأسرتها بقتلها.

مقتل إيمان سامي واتهامات لأسرتها

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تفاصيل مقتل فتاة ‬⁩عربية مشهورة في "⁧‫تيك توك‬⁩" على يد عائلتها بسبب تغيير دينها

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وذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن إيمان كانت ناشطة نسوية تدافع عن حقوق النساء على منصات التواصل الاجتماعي، واتهم البعض عائلتها بأنها أقدمت على قتلها بسبب تغيير ديانتها من الإسلام إلى المسيحية واستبدلت اسمها إلى ماريا.

ومن جانبه قال الناشط السياسي وعضو مركز ميترو في أربيل نبز رشيد، صديق المتوفية في حديث لموقع (ارفع صوتك). أنّ "مقتل إيمان لم يكن له علاقة بتوجهها الديني أبداً". ونفى ما أشيع مؤخراً عن تغيير ديانتها من الدين الإسلامي وتحولها للديانة المسيحية. واتّضح أنّ والد الفتاة يعمل في تجارة الخضراوات وليس رجل دين كما قيل

مضايقات من العائلة

وأضاف"منذ أسبوع، التقيت بالمجني عليها وشكت لي عن معاناتها وتعرضها لأكثر من مرة من مضايقات شقيقها وعائلة والدها التي تعد من العوائل المتشددة دينياً بسبب طبيعة عملها وملابسها التي تعتبرها عائلتها منافية للتقاليد المتوارثة وأعراف الدين الإسلامي". لافتا إلى أن القضية كلها تتعلق بالتقاليد والعادات الاجتماعية.

القبض على شقيق الفتاة وعمها

وفي السياق أعلنت مديرية شرطة أربيل أنها عثرت يوم الأحد الماضي، على جثة إيمان سامي البالغة العمر (20 عاما) قرب مطار أربيل. مضيفة إنها فتحت تحقيقا في الحادث.

وقال المتحدث باسم شرطة أربيل، المقدم هوگر عزيز، في تصريح خاص لموقع (ارفع صوتك)، إن القاتل هو شقيق الضحية بمشاركة عمّها، الذي اعترف بدوره في الجريمة بسبب "خلافات عائلية". وتمّ إصدار مذكرة قبض بحق شقيق المجني عليها. وتحتجز الشرطة الآن عم الفتاة والسيارة التي استخدمها الجناة.