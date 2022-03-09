نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر علامات حول العين ومنطقة حساسة من الجسم تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير ولا يدرك الكثيرون ذلك.. تعرف عليها على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - السكري هو حالة تستمر مدى الحياة وتتسبب في ارتفاع مستوى السكر في الدم بشكل كبير. إنه موجود في أولئك الذين يفتقر أجسامهم إلى الأنسولين أو يفشل في الاستجابة له - وهو هرمون يسمح للخلايا بامتصاص السكر.

من المقرر أن ترتفع حالات السكري إلى خمسة ملايين بحلول عام 2025 ، وفقًا لمنظمة السكري في المملكة المتحدة. لقد تضاعف عدد مرضى السكري منذ عام 1996. وهناك العديد من العلامات التي يجب أن تكون على دراية بها ، على الرغم من صعوبة اكتشافها في بعض الأحيان. عندما تكون مصابًا بداء السكري من النوع 1 ، لا يمكنك صنع أي أنسولين على الإطلاق. إذا لم تكن مصابًا بداء السكري ، فإن البنكرياس لديك يطلق الكمية المناسبة من الأنسولين.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

علامات حول العين ومنطقة حساسة من الجسم تدل على ارتفاع نسبة السكر في الدم بشكل خطير ولا يدرك الكثيرون ذلك.. تعرف عليها

و NHS يقول: "كثير من الناس لديهم مرض السكري من النوع 2 بدون إدراك. هذا لأن الأعراض لا تجعلك بالضرورة تشعر بتوعك ".

يقول الجسم الصحي أن العلامات الرئيسية تشمل الحكة حول القضيب أو المهبل ، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر.

قد تلاحظ أيضًا أن الجروح أو الجروح تستغرق وقتًا أطول للشفاء ، أو أن لديك رؤية مشوشة.

تشمل أعراض مرض السكري من النوع 2 أيضًا التبول أكثر من المعتاد ، خاصة في الليل ، والشعور بالعطش طوال الوقت ، والشعور بالتعب الشديد.

غالبًا ما يتم تشخيص مرض السكري من النوع 2 بعد اختبارات الدم أو البول لشيء آخر.

يجب عليك زيارة طبيبك إذا كانت لديك أعراض ، ولكن يُنصح أيضًا بمراجعة طبيبك إذا كانت لديك عوامل خطر للإصابة بمرض السكري وتشعر بالقلق من الإصابة بمرض السكري في المستقبل.

تقول NHS Inform: "إذا تم تشخيصك بمرض السكري من النوع 2 ، فقد تتمكن من التحكم في الأعراض ببساطة عن طريق اتباع نظام غذائي صحي ، وممارسة الرياضة بانتظام ، ومراقبة مستويات الجلوكوز في الدم.

"ومع ذلك ، نظرًا لأن داء السكري من النوع 2 هو حالة تقدمية ، فقد تحتاج في النهاية إلى دواء ، عادة في شكل أقراص."

في الواقع ، في المملكة المتحدة ، حوالي 90 في المائة من جميع البالغين المصابين بداء السكري لديهم نوع.

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من مقدمات السكري. هذا يعني أن مستويات السكر في الدم لديك أعلى من المعدل الطبيعي ، ولكنها ليست عالية بما يكفي لتشخيص إصابتك بمرض السكري.

هناك عدد من الأشياء التي قد تساعدك على تقليل خطر الإصابة بهذه الحالة.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنك أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 إذا كان عمرك أكثر من 40 عامًا ، أو 25 عامًا بالنسبة لشعوب جنوب آسيا ، أو لديك قريب مصاب بداء السكري ، أو تعاني من زيادة الوزن أو السمنة أو من أصل آسيوي أو أفريقي كاريبي أو أسود أفريقي (حتى لو ولدت في المملكة المتحدة).

يحتاج معظم الناس إلى دواء للسيطرة على مرض السكري من النوع 2.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن الدواء يساعد في الحفاظ على مستوى السكر في الدم بشكل طبيعي قدر الإمكان لمنع المشاكل الصحية.

قد تضطر إلى تناوله لبقية حياتك ، وقد تحتاج إلى تغيير دوائك أو جرعتك ، لأن مرض السكري عادة ما يزداد سوءًا بمرور الوقت.

لا يستخدم الأنسولين غالبًا لمرض السكري من النوع 2 في السنوات الأولى. ويضيف أنه عادة ما يكون مطلوبًا عندما تتوقف الأدوية الأخرى عن العمل.

تقول منظمة السكري في المملكة المتحدة: "إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فلن تكون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا من أي شخص آخر.

"ومع ذلك ، فإن الأشخاص المصابين بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بمرض خطير إذا أصيبوا بفيروس كورونا ، لكن الطريقة التي يؤثر بها عليك يمكن أن تختلف من شخص لآخر."



تقول المؤسسة الخيرية: "يمكن أن يؤدي المرض إلى زيادة نسبة السكر في الدم في كل مكان" حيث يحاول جسمك محاربة المرض عن طريق إطلاق الجلوكوز المخزن في مجرى الدم ، ولكن لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي أو أي أنسولين للتعامل مع هذا ، لذا ارتفاع نسبة السكر في الدم.

تم تطبيق برنامج التطعيم المعزز الآن لجميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا والذين يعانون من حالة صحية تعرضهم لخطر الإصابة بـ COVID-19 .