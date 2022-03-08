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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من الغزلان الميتة بعد أن هاجمها ذئب وقضى على محمية الغزلان بأكملها.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، رجال محمية خاصة بالشرقية، وهم يتخلصون من عدد كبير من الغزلان المطمورة، ويلقونها على الرمال تمهيدًا للتخلص منها؛ حيث أخذ الذئب في مهاجمة الغزلان وقام بقتلها دون أن يأكل الغزالة كاملة، وكرر الأمر مع عدد كبير من غزلان المحمية.

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ذئب يفترس عددا كبيرا من الغزلان داخل محمية خاصة في الشرقية (فيديو صادم)

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