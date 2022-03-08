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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بعد إعلانها عقد قرانها وإحتفالها به بحضور عدد من الفنانين والممثلين، إنتشرت أخبار تؤكد طلاق الممثلة المصرية ​دنيا عبد العزيز​ من زوجها المهندس المصري مصطفى كامل، كما تداول الخبر وسائل الإعلام والصفحات المعنية بأخبار المشاهير والفنانين.

إلا أن مصدر مقرب من دنيا أكد أن الخبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة، ونفى أي إمكانية وجود خلاف بين الثنائي وأكَّد أنهما يستعدان لحفل زفافهما المقرر عقده بعد أيام عيد الفطر السعيد.

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بعد أيام من عقد قرانها.. دنيا عبدالعزيز تصدم الجميع بخبر انفصالها!

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وكانت دنيا عبد العزيز قد نشرت صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، أرفقتها بعبارة كتبت فيها " 22-2-2022 يوم مميز في حياتي"، وعبر المتابعون عن فرحتهم الكبيرة للخبر الذي أعلنته عبد العزيز، وتمنوا لها التوفيق في حياتها مع زوجها.