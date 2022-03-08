نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وجبة صحية ولذيذة في الفطور تشعرك بالشبع لوقت طويل على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - شدد خبراء التغذية، على أهمية الالتزام بوجبة صحية ولذيذة في الفطور، موضحين أن وجبة الفطور الصحية لا يجب أن تكون بالضرورة متقنة.

وأشار الخبراء، إلى نوعين من المواد الغذائية المليئة بالطاقة وهما: الجبن واللبن، حيث أن الزبادي غني بالمواد الغذائية والبروتينات والكالسيوم الذي يبني العظام والبوتاسيوم الذي يوزان ضغط الدم.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

ذئب يفترس عددا كبيرا من الغزلان داخل محمية خاصة في الشرقية (فيديو صادم)

بعد أيام من عقد قرانها.. دنيا عبدالعزيز تصدم الجميع بخبر انفصالها!

وجبة صحية ولذيذة في الفطور تشعرك بالشبع لوقت طويل

عاشرها وقتلها عارية بسبب خيانتها.. تفاصيل حادثة مأساوية تهز مصر

ظهور هذه العلامات على طفلك تدل على أنه سيكون معجزة في الذكاء والنبوغ .. تعرف عليها ولا تفرط فيها

"بيلعب بابجي".. مفاجأة حول إلقاء مصري لزوجته وأولاده الخمسة من الطابق الثاني

4 أنواع فاكهة غنية بالفيتامينات وتحافظ على ترطيب الجسم

عاجل: بعد أمريكا .. ثاني دولة غربية تعلن وقف استيراد النفط والغاز الروسي

زوجة تطلق النار على زوجها في مكان حساس بسبب وجبة عشاء

الشاي بالنعناع 5 فوائد سحرية تهم الرجال والنساء

ماذا يعني ظهور نقاط سوداء وومضات أمام العين؟

الأردن: الأمير حمزة يعتذر ويطلب الصفح من الملك .. (نص الرسالة)

أردوغان يسعى لاغتنام الفرصة.. هذا ما اقترحه على بوتين

زيلينسكي يكشف مطلبه الأبرز من بايدن وقرار أميركي منتظر يكبد روسيا خسائر كبيرة

كما يمكن تناول جبن القريش فهو منخفض السعرات الحرارية وغني بالبروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع، وفق "سكاي نيوز".

وأوضحت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين يعانون من زيادة الوزن شعروا بالشبع والرضا بعد تناول فطور البيض مقارنةً بتناول الحبوب، كما يمكن تفادي الجوانب السلبية للبيض عبر إضافة الخضار الورقية الداكنة أو البندورة أو الفلفل أو البطاطا الحلوة لإعداد وجبة فطور صحية ولذيذة.