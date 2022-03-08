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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يحلم الآباء بأن يكون أحد أطفالهم طفلًا معجزة. ومع ذلك، لا يمكن للجميع تقييم قدرات أبنائهم أو بناتهم بموضوعية، فقد ينسب البعض إلى الأطفال مواهب وقدرات لا وجود لها.

وقد نشر موقع "اف.بي.ري" الروسي تقريرا تحدث فيه عن المؤشرات التي تدل أن الطفل ينمو بشكل مختلف ويتفوق على الأطفال الآخرين من حيث حجم معرفته.

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ظهور هذه العلامات على طفلك تدل على أنه سيكون معجزة في الذكاء والنبوغ .. تعرف عليها ولا تفرط فيها

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فيما يلي بعض المؤشرات التي تدل على أن طفلك ينمو بشكل مختلف ويعرف أكثر من غيره.

ذاكرة ممتازة

هل لاحظت أن طفلك يتذكر الكلمات المعقدة، ويتعلم بسرعة ويمكنه أن يطبق أي معلومة، وما إلى ذلك، إذا لاحظت هذا في ابن أو ابنة، فتأكد من أن طفلك موهوب بشكل غير عادي. يتمتع جميع الأطفال بذاكرة جيدة، ولكن لا يمكن للجميع التباهي بذاكرة ممتازة.

الانطوائية أو الانبساطية الواضحة

لا يمكن تسمية كل الناس بالانطوائيين أو المنفتحين بنسبة 100٪. عادة ما يكون هناك مزيج من المزاجات وظهور شخصيتها الأصلية.

إذا كان الطفل منذ الطفولة يفضل الوحدة، فهذا يتحدث عن شخصيته الخاصة، يمكن إعطاء نفس الخاصية بالضبط للطفل الذي لا يستطيع اللعب بمفرده أو حتى الوجود في غرفة لا يوجد فيها أحد.

يسعى دائمًا إلى جمع الكثير من الناس حوله وعندها فقط يشعر بالراحة، تلك علامة أخرى على أن طفلك قد يكون في يوماً من الأيام معجزة.

هواية غير عادية

اللعب بالدمى والسيارات رغبة وقدرة غالبية الأطفال. ومع ذلك، إذا لاحظت أن طفلك يتذكر تمامًا ماركات السيارات أو يعرف كيفية خياطة الملابس للدمى وبناء المنزل بالميكانو كما لو كان محترفًا، فهذا مؤشر على عبقريته،. فالتأكيد في هذه الحالة يتمتع طفلك بموهبة خاصة، ويمكنك أن تفخر بأن لديك طفلا معجزة.

فترة طويلة من الانتباه

لا يستطيع الأطفال التركيز على موضوع أو نشاط واحد لفترة طويلة. بعد بضع دقائق، يتحولون إلى شيء آخر، ويجد بعض الآباء صعوبة في تعليم الطفل عدم إهدار طاقتهم في أكثر من شيء.

فإذا كان طفلك يستطيع قضاء ساعات في فعل شيء واحد، فلا داعي لأن يتم إقناعه بتركها وإمساك لعبة أخرى، في هذه الحالة يجب أن تتركه يجرب ما يقوم به، فقد يكون مخترعاً شيئاً في يوم من الأيام.

الكمالية

بدأت تلاحظ أن الطفل يحاول فعل كل شيء على أكمل وجه. على سبيل المثال، أخبرته أنه لا يمكنك إنهاء بناء المنزل، لكن عليك أن تتركه وتلعب لعبة أخرى، ولكنه في نفس الوقت يصر على إنجاز ما بدأ، أو يعيدها مرة أخرى لإنجازها من جديد، فهذه علامة على الذكاء والعبقرية التي تبشر بطفل معجزة.

فربما يكون الطفل متوترًا وغاضبًا عندما تحاول تشتيت انتباهه، وتتداخل معه أشياء كثيرة (ضوضاء، محادثات، إلخ)، فلابد أن تمنع عنه ما يشتت ذهنه .

عدم التسامح تجاه الأطفال الآخرين

لا يستطيع الطفل الذي يتقدم على أقرانه من حيث النمو أن يفهم أن أقرانه متساوون معه، فهو يعتقد أن كل من حوله يتمتع بنفس القدرات والمواهب، وإذا واجه مشاكل من هؤلاء سواء كانت مضايقات أو مشاحنات، فإن أمرا يزعجه كثيراً، فلا يكون مهتما بالتواصل مع هؤلاء الأطفال الآخرين ممن حوله، بقدر ما تزعجه تصرفاتهم نحوه.

لذلك، يبدأ في الشعور بالتوتر، ويحاول تجنبهم، بل ويفضل أحيانا الجلوس وحده بعيداً عن هؤلاء المزعجين.

الخيال الخصب والتفكير المنطقي

أحد المؤشرات على ظهور طفل معجزة في عائلتك هو أن الطفل يحب التخيل. يعرف أيضًا كيفية تمثيل الأشياء والأحداث،أيضًا يعتبر طفلك طفلًا معجزة إذا كان قادرًا على شرح كل ما يحدث حوله بكلام وحركات منطقية.

روح الدعابة

هل يأتي طفلك بنكات مضحكة ويتفاعل مع تعليقاتك المضحكة؟ أنت محظوظ جدًا، لأنه لا يتمتع كل طفل بحس فكاهي فطري، لذلك حاول تشجيعه على أن يكون مرحًا أو يرد بشكل مناسب على تعليقات الآخرين الضاحكة.

حتى لو لم يصبح طفلًا معجزة بالمعنى المعتاد للكلمة، فإن روح الدعابة ستكون بالتأكيد مفيدة في حياته.

على أقل تقدير سوف يكبر كشخص خالٍ من العقد النفسية، ويعرف كيف يترجم كل شيء إلى مزحة، وسيصبح غير معرض لخطر التوتر والانفعالات السريعة، لأنه يمكنه دائمًا أن يضحك مع نفسه، ويقبل عيوبه ويحولها إلى فضائل.