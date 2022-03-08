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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بدأنا نشعر بارتفاع درجة الحرارة رويداً رويداً، ومع دخول موسمي الربيع والصيف، نبحث جميعاً عن الفواكه الصيفية التي تجعلنا نشعر بالترطيب طوال اليوم، خاصة تلك التي تحتوي على نسب عالية من الماء والفيتامينات.

ولكي تحافظ على ترطيب جسمك طوال اليوم، إليك 4 أنواع من الفاكهة الصيفية للحفاظ على ترطيب جسمك، نستعرضها بحسب the health site.

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4 أنواع فاكهة غنية بالفيتامينات وتحافظ على ترطيب الجسم

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البطيخ

هذه الفاكهة اللذيذة هي واحدة من أفضل فواكه الصيف التي يمكن تناولها خلال هذا الموسم، نظراً لأن البطيخ يتكون في الغالب من الماء وقليل من السكر، لهذا تعتبر وجبة خفيفة صحية جداً في الصيف، يقال إن كل 100 غرام من البطيخ تحتوي على حوالي 92% ماء و6% سكر.

ويحتوي البطيخ أيضاً على فيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وكلها تساعد في تعزيز المناعة، كما أن فيتامين أ مفيد لصحة العين، ويمكن أن يساعد البوتاسيوم الموجود في البطيخ في الحفاظ على توازن الماء في الجسم، ويمنع تقلصات العضلات ويحافظ على صحة قلبك، ويمكن أن يحمي بشرتك من أضرار أشعة الشمس، ويقلل من خطر الإصابة بضربة الشمس والسرطانات.



المانجو

المانجو تعرف بملكة الفاكهة، إذ تعتبر من الفواكه المفضلة لدى الكثيرين، ورغم أنها غنية بالسعرات الحرارية، لكنها أيضاً مصدر غني للعديد من العناصر الغذائية، حيث تحتوي هذه الفاكهة على ما يصل نحو 20 نوعاً من المعادن والفيتامينات.

ويساعد محتواها العالي من الألياف على تعزيز الهضم وإبقائك ممتلئاً لفترة أطول، كما أن المانجو غنية بفيتامين أ وج، وكذلك البوتاسيوم، وتحتوي على صبغة تعرف باسم زياكسانثين، التي يمكن أن تحمي عينيك من الأشعة الزرقاء الضارة.

البابايا

البابايا من الفواكه الرائعة التي يجب أن تضعها ضمن نظامك الغذائي، حيث تحتوي البابايا على عناصر مغذية مثل فيتامين أ وج، وحمض الفوليك، والعديد من المواد الكيميائية النباتية.

وتحتوي البابايا على مركب الباباين الذي يعتبر مفيداً جداً لصحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن يساعد في علاج عسر الهضم والانتفاخ، وهما من المشاكل الشائعة خلال فصل الصيف. وتعتبر هذه الفاكهة أيضاً مصدراً جيداً للبيتا كاروتين الذي يمنع تلف الجلد ويقلل الالتهاب.

وتحتوي البابايا أيضاً على مضادات الأكسدة المعروفة بالوقاية من السرطان وأمراض القلب الخطيرة، وبالنسبة لأولئك الذين يسعون لإنقاص الوزن، يمكن للبابايا أن تصنع المعجزات في التخلص من تلك الكيلوغرامات الزائدة.

الجوافة

الجوافة هي واحدة من الفواكه الاستوائية الممتازة، بسبب الفوائد الصحية العديدة التي تقدمها، فهي عبارة عن قوة من العناصر الغذائية مثل فيتامين C والليكوبين ومضادات الأكسدة المفيدة للبشرة، كما أن الجوافة هي مصدر غني بالمنغنيز الذي يساعد جسمك على امتصاص العناصر الغذائية الرئيسية الأخرى من الطعام الذي نتناوله.

ويساعد البوتاسيوم الموجود في الجوافة أيضاً على جعل مستويات ضغط الدم متوازنة، علاوة على أنها تحتوي على حوالي 80٪ من الماء، مما يساعد في الحفاظ على رطوبة بشرتك وجسمك.