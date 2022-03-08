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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقدمت سيدة تايلندية على إطلاق النار على زوجها ببندقية صيد بسبب ذهابه إلى الشرب مع أصدقائه وعدم طهى طعام العشاء في المنزل .

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زوجة تطلق النار على زوجها في مكان حساس بسبب وجبة عشاء

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وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أن سيدة تدعى شانيتا كيديرم اطقلت النار على العضو الذكري لزوجها موسيتون بونشوي ببندقية صيد .

وأضافت الصجيفة أن سبب الحادثة هو ذهاب الزوج للشرب مع أصدقائه والعودة مخمورًا إلى المنزل وعدم طهى طعام العشاء .

وتابعت الصحيفة أن الزوج من شدة حالة السكر لم يتمكن من الذهاب إلى المستشفى إلا في اليوم التالي، حيث استلزم اجراء 17 غرزة له في عضوه الذكرى .

وقالت الزوجه للصحيفة: “أصابني الغضب بسبب خروج زوجي مع أصدقائه لاحتساء الخمر وعدم تحضيره للعشاء، ولأن التحدث معه بلطف لم يكن هو الحل أبدا، انتظرته وأطلقت النار على عضوه الذكري .

وكانت قد وقعت الحادثة في 3 مارس، عندما عادت الزوجة من عملها في الحقول كجامعة لقصب السكر. متوقعة أن يكون زوجها قد قام بطهي الأرز في منزل العائلة في مقاطعة بوريرام بشرق تايلاند.