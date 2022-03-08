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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يستعين الكثير من الأفراد بتناول مشروب "شاى بالنعناع" على مدار اليوم، بسبب الدور الذى يلعبه فى الحفاظ على صحة.

النعناع عند الفراعنة

وأشار الأطباء إلى أن أوراق النعناع يرجع استخدامها إلى الفراعنة حيث تم العثور عليه فى مقابر داخل الأهرامات، لاستخدامه فى مكافحة الصداع وتحسين الهضم.

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الشاي بالنعناع 5 فوائد سحرية تهم الرجال والنساء

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ويلجأ البعض إلى الشاى بالنعناع لدوره فى تنظيف الفم، كما يقدم العديد من الفوائد وفقا لموقع "mindbodygreen"، منها:

فوائد الشاى بالنعناع

-يساعد على الهضم.

يساعد الشاى بالنعناع فى التخلص من آلام الجهاز الهضمى، وتعزيز عملية الهضم تهدئة اضطراب المعدة وتقليل الغثيان وتخفيف الانتفاخ بعد تناول وجبة دسمة.

-تخفيف الصداع:

يساهم النعناع فى إرخاء العضلات وتسكين الآلام، وعلاج الصداع النصفى وتوتر العضلات وأعراض البرد والسعال.

وبالإضافة إلى ذلك تحتوى أوراق النعناع على المنثول وغيره من الفيتامينات والعناصر الغذائية بما فى ذلك المغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A و C.

-تحسين النوم:

نظرًا لأن النعناع يعمل بمثابة مرخٍ للعضلات ، فقد يساعد أيضا فى تخفيف التوتر قبل النوم وتحسين نومك، ولكن مجرد احتساء الشاى يقلل من التوتر ويساعدك على الاسترخاء، وبما أن شاى النعناع خالى من الكافيين بشكل طبيعى، فهو اختيار جيد قبل النوم.

-يساعد على التنفس بسهولة:

يساعد احتساء أو شم الشاى بالنعناع فى تنظيف الجيوب الأنفية وفتح الممرات الأنفية، ويعمل أيضا على تهدئة أى غثيان.

-تحسين الذاكرة والتركيز:

توصلت نتائج دراسة أجريت مسبقا إلى فائدة الشاى بالنعناع لدورها فى إثارة اليقظة والذاكرة الجيدة وسرعة المعالجة المحسنة أو الوقت الذى استغرقه المتطوعون لفهم المعلومات الجديدة.