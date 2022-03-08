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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شددت الرابطة الألمانية لأطباء العيون على ضرورة استشارة الطبيب فور ظهور نقاط وظلال وستارة سوداء وومضات أمام العين؛ حيث تنذر هذه الأعراض بانفصال شبكية العين.

وأوضحت الرابطة أن انفصال شبكية العين يعني انفصال البطانة الداخلية للعين (الشبكية) عن جدار العين (مشيمة العين)، مشيرة إلى أن الأسباب وعوامل الخطورة تتمثل في التقدم في العمر وقصر النظر الشديد وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وأورام العين والتدخين وجراحات العيون مثل جراحة المياه البيضاء (الكاتاراكت).

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ماذا يعني ظهور نقاط سوداء وومضات أمام العين؟

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وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة الأعراض سالفة الذكر للخضوع للعلاج في الوقت المناسب وتجنب العواقب الوخيمة، التي قد تترتب على انفصال شبكية العين والمتمثلة في فقدان البصر.

وعادة ما يتم علاج انفصال شبكية العين بواسطة الجراحة باستخدام الليزر؛ حيث يتم ترميم التمزقات والثقوب، التي تسبب انفصال الشبكية.