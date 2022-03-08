نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر زيلينسكي يكشف مطلبه الأبرز من بايدن وقرار أميركي منتظر يكبد روسيا خسائر كبيرة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - بدأ اليوم الثلاثاء إجلاء المدنيين من مدينة سومي القريبة من الحدود الأوكرانية مع روسيا، في حين تعثر الإجلاء من مدينة ماريوبول الجنوبية الساحلية مع بدء سريان وقف إطلاق النار المؤقت في أوكرانيا، فيما دعت روسيا الولايات المتحدة للعودة إلى مبدأ التعايش السلمي الذي كان مطبقا إبان الحرب الباردة.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الجولة الثالثة من محادثات السلام مع روسيا ليست الأخيرة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الأوكرانيين "لن يستسلموا وسيواصلون القتال".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

زيلينسكي يكشف مطلبه الأبرز من بايدن وقرار أميركي منتظر يكبد روسيا خسائر كبيرة

احذري إعداد الشاي بماء الحنفية.. إليك السبب

تحذيرات رسمية في مصر لجميع المواطنين والزائرين.. خطر داهم سينتشر على جميع أنحاء البلاد خلال الأيام القادمة

لن تصدق كم تبلغ ثروة فيفي عبده.. رقم خيالي!

فنانة شهيرة بإطلالة صادمة.. “مخيفة وشكل وجهها غريب!” .. شاهدوا المفاجأة من تكون؟؟

تتنافس عسكري بين روسيا وأوكرانيا في السعودية .. كيف استفادت المملكة من الحرب الجارية

في غضون ذلك، أكدت السلطات الأوكرانية سيطرة القوات الروسية على 6 مدن رئيسية في مقاطعة زاباروجيا (جنوب شرقي البلاد).

دوليا، أعلنت الحكومة اليابانية فرض مزيد من العقوبات على روسيا وبيلاروسيا على خلفية الحرب على أوكرانيا، كما فرضت الخارجية الأسترالية عقوبات على 6 قادة عسكريين روس.

بالمقابل، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن قوات أسطول بحر البلطيق بدأت في مراقبة ومتابعة أنشطة المدمرتين التابعتين للبحرية الأميركية المزودتين بصواريخ موجهة "دونالد كوك" و"فورست شيرمان" بعد دخولهما مياه بحر البلطيق.

وفي ما يأتي آخر تطورات اليوم الـ13 من هذه الحرب:

منذ 22 دقيقة

رويترز: العقود الآجلة للنفط ترتفع 9 دولارات للبرميل.

منذ 37 دقيقة

المفوضية الأوروبية تنشر خطة لخفض واردات أوروبا من الغاز الروسي بالثلثين خلال عام وإنهائها قبل 2030.

منذ 53 دقيقة

وسائل إعلام بريطانية: لندن ستعلن اليوم عن خطة لتقليل واردات النفط والغاز الروسيين.

منذ 59 دقيقة

رويترز عن وزير الاقتصاد الألماني: أوروبا مستعدة لمواجهة سيناريو قطع بوتين لإمدادات الطاقة.

منذ ساعتين

قرار منتظر

أفادت مصادر مطلعة بأنه من المقرر أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن فرض حظر على واردات الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، وذلك دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن شخصين -رفضت الكشف عن هويتيهما- إن الحظر سوف يشمل النفط والغاز الطبيعي المسال والفحم الروسي.

وقال مصدر آخر إنه تم اتخاذ القرار بعد التشاور مع الحلفاء الأوروبيين الذين يعتمدون أكثر من أميركا على مصادر الطاقة الروسية.

من جانبها، أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيعلن اليوم الثلاثاء حظر واردات النفط الروسية، مما سيكبد الاقتصاد الروسي خسائر فادحة ردا على حرب أوكرانيا.

وتأتي الخطوة بعد مناشدات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للولايات المتحدة والمسؤولين الغربيين بقطع واردات الطاقة من روسيا.

منذ ساعتين

مكتب حقوق الإنسان الأممي: ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في أوكرانيا منذ 22 فبراير/شباط الماضي إلى 474 قتيلا و861 مصابا.

منذ ساعتين

مستشار الرئيس الأوكراني: مقتل 12 ألفا من قوات العدو، وتدمير 303 دبابات وألف مدرعة و27 منظومة دفاع جوي.

منذ ساعتين

تزويد مقاتلات

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس اليوم الثلاثاء أنه سيدعم بولندا في قرارها إرسال طائرات حربية إلى أوكرانيا إذا قررت ذلك.

وفي مقابلة صحفية، حذر الوزير في الوقت نفسه من أن خطوة من هذا النوع "قد تضع بولندا في خط النار مباشرة أمام روسيا".

وقال بن والاس إنه سيدعم قرارا من بولندا (عضوة الناتو) بتزويد أوكرانيا بمقاتلات من طراز "ميغ-29" إذا اختارت ذلك.

منذ 3 ساعات

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لـ"إيه بي سي" (ABC) الأميركية: أهم ما طلبته من الرئيس بايدن هو تأمين الأجواء الأوكرانية.

منذ 3 ساعات

قصف مستودعات

قال فيتالي بونتشكو حاكم منطقة زهيتومير (شمالي أوكرانيا) -في تصريحات بثها التلفزيون اليوم الثلاثاء- إن القوات الروسية تقصف البنية التحتية المدنية والمنازل في المنطقة.

وأضاف بونتشكو أن القوات الروسية نفذت ضربات جوية على مستودعين للنفط مساء أمس الاثنين، دون أن يدلي بتفاصيل أخرى.

منذ 3 ساعات

نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: القوات الروسية تقصف طريق القافلة الإنسانية المتوجهة من زاباروجيا إلى ماريوبول.

منذ 3 ساعات

مظاهرة في خيرسون احتجاجا على سيطرة القوات الروسية على المدينة.

منذ 3 ساعات

هيئة الطوارئ الأوكرانية: إجلاء أكثر من 300 مواطن من مدينة إربين، وعمليات الإجلاء مستمرة.

منذ 3 ساعات

مستشار الرئيس الأوكراني: تباطؤ وتيرة تقدم الجيش الروسي على أراضينا بشكل كبير.

منذ 4 ساعات

الأمين العام للناتو:

تقع على عاتقنا مسؤولية منع توسع دائرة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

ملايين غادروا أوكرانيا، والروس يستهدفون المدنيين، وهذه جريمة حرب وهناك حاجة لممرات إنسانية.

الرئيس الروسي يدفع ثمنا غاليا جراء أفعاله وعزلته تزداد.

هناك حاجة لإيقاف الأعمال الحربية الروسية، وسندافع عن كل شبر من أراضي الحلف.

منذ 4 ساعات

وزير الدفاع الأوكراني:

الجيش الروسي أخذ 400 ألف أوكراني رهائن في ماريوبول بعد قصفها بالطائرات والمدفعية.

نحو 10 آلاف طالب من بلدان أخرى في أوكرانيا أهداف لقوات بوتين اليوم.

القوات الروسية دمرت أكثر من 200 مدرسة و34 مستشفى وأكثر من 1500 مبنى سكني في 11 يوما.

خسائر روسيا من القتلى والجرحى ستفوق خسائرها في الحرب التي دامت 10 سنوات في أفغانستان.

دمرنا 300 دبابة وألف عربة مصفحة وأكثر من 40 طائرة وما يقرب من 70 مروحية.

منذ 4 ساعات

شركة "شل" (Shell) البريطانية تعلن انسحابها من سوق النفط والغاز الروسية، ووقف جميع عملياتها في روسيا.

منذ 4 ساعات

وزير الخارجية الأميركي:

عملنا على تجهيز سيناريوهات للتعامل مع الوضع الحالي في أوكرانيا.

على العالم أن يدعم أوكرانيا في حقها في سيادتها ووحدة أراضيها.

نعمل على زيادة تكلفة حرب أوكرانيا على الكرملين.

كثير من الحلفاء نشروا أعدادا أكبر من القوات في شرقي أوروبا.

الروبل الروسي في انهيار، وعدد من الشركات الكبيرة غادرت روسيا.

إذا أرادت روسيا الانخراط في عمل سلمي فسنرحب بذلك لكن عليها وقف عدوانها على أوكرانيا.

نعمل على تأمين إمداد ثابت من الطاقة العالمية إلى أوروبا، ونقلل الاعتماد على الطاقة الروسية، وموسكو تستخدم الطاقة سلاحا.

منذ 4 ساعات

رئيسة وزراء إستونيا:

يجب أن نعمل على عزل روسيا بشكل كامل.

يجب أن نقابل العنف الروسي بمزيد من العقوبات والعزل.

نرى تغيرات سياسية كبيرة تجاه روسيا، ونحتاج إلى الصبر الإستراتيجي لاتخاذ مزيد من القرارات.

الوضع الأمني الجديد يتطلب تغييرات دفاعية كبيرة في الاتحاد الأوروبي وإستونيا.

على الناتو اتخاذ قرارات سريعة بشأن إستراتيجية متجددة وتعزيز جميع القوات.

منذ 5 ساعات

وكالة الصحافة الفرنسية: الرئيس الصيني يحث في اتصال مع الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني على التزام أقصى درجات ضبط النفس بشأن الأزمة الأوكرانية.

منذ 5 ساعات

تعثر الإجلاء في ماريوبول

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزارة الدفاع الأوكرانية قولها إنها تتهم روسيا بعدم احترام الممر الإنساني في ماريوبول، وأضافت الوزارة أن القوات الروسية قصفت الممر الإنساني القريب من المدينة، وهو الطريق المخصص لإجلاء المدنيين العالقين في المدينة الساحلية المحاصرة من القوات الروسية وقوات الانفصاليين الذين تدعمهم موسكو.

وقال وزير الخارجية الأوكراني إن روسيا تحتجز 300 ألف مدني رهائن في ماريوبول، وتمنع عمليات الإجلاء رغم الاتفاقيات المتفق عليها عقب وساطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذكر متحدث باسم الخارجية الأوكرانية في تغريدة أن "8 شاحنات و30 حافلة مستعدة لتوصيل مساعدات إنسانية إلى ماريوبول وإجلاء المدنيين إلى زاباروجيا (227 كلم غرب ماريوبول)".

منذ 5 ساعات

وزارة الخارجية الروسية تستدعي السفير الأيرلندي لدى موسكو للاحتجاج على اقتحام شاحنة بوابة السفارة الروسية في العاصمة الأيرلندية دبلن، وموسكو تطالب دبلن باعتذار رسمي عن الحادث.

منذ 5 ساعات

كاميرا الجزيرة ترصد إجلاء المدنيين من كييف بعد فتح الممرات الإنسانية.

منذ 5 ساعات

رويترز: نائب رئيس الوزراء الأوكراني يقول إن 30 حافلة في طريقها إلى مدينة ماريوبول جنوبي شرقي البلاد لإجلاء المدنيين عبر ممر إنساني.

منذ 6 ساعات

الرئيس الأوكراني:

الجيش الروسي قصف مدينة سومي ودمر شبكة الاتصالات في ماريوبول.

سمعنا كثيرا عن الاتفاقيات بشأن الممرات الإنسانية في ماريوبول، لكن لا تطور في هذا الأمر.

إذا أطلقت النار على الممرات الإنسانية فهذا عمل غير أخلاقي أبدا.

لن نسمح بتدمير أوكرانيا، وعلى الشعوب الأوروبية توفير المساعدة الإنسانية لنا.

منذ 6 ساعات

مفوضية شؤون اللاجئين: ارتفاع عدد اللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا إلى مليونين.

منذ 6 ساعات

المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه: قلقون من قوانين تعيق الحقوق السياسية والمدنية في روسيا، وتحول الأعمال السلمية إلى سلوك إجرامي.

منذ 6 ساعات

وزارة الخارجية الأوكرانية:

بدء إجلاء المدنيين من مدينة سومي (قرب الحدود مع روسيا) إلى مدينة بولتافا (174 كلم جنوب سومي) بمن فيهم الطلاب الأجانب.

ندعو روسيا للموافقة على ممرات إنسانية أخرى في أوكرانيا.

رئيس الإدارة الإقليمية في سومي: القافلة الثانية لإجلاء المدنيين تستعد لمغادرة سومي الساعة الواحدة بعد الزوال بتوقيت أوكرانيا (11 صباحا بتوقيت غرينتش).

منذ 6 ساعات

طالب الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش الرئيس الحالي زيلينسكي بالاستسلام في الحرب على روسيا، وكتب يانوكوفيتش الموالي لموسكو في رسالة نشرتها وكالة ريا نوفوستي الروسية اليوم الثلاثاء، "أنت ملزم شخصيا بوقف سفك الدماء والتوصل لاتفاق سلام بأي ثمن"، وأضاف يانوكوفيتش -الذي أطاحت به مظاهرات في العام 2014- "هذا ما تتوقعه أوكرانيا ودونباس وروسيا منك".

منذ 6 ساعات

رويترز: سلطات منطقة سومي (قرب الحدود مع روسيا) مقتل 21 مدنيا في ضربة جوية روسية مساء أمس الاثنين.

موسكو تدعو للتعايش السلمي

قالت وزارة الخارجية الروسية إنه يتعين على واشنطن وموسكو العودة إلى مبدأ التعايش السلمي على غرار فترة الحرب الباردة، مضيفة أن موسكو منفتحة على "حوار صادق وقائم على أساس الاحترام المتبادل مع واشنطن"، قائلة إن استعادة العلاقات الطبيعية بين روسيا والولايات المتحدة "ما زال موجودا".

وحملت الخارجية الروسية واشنطن مسؤولية إيصال العلاقات بين البلدين إلى نقطة اللاعودة، وطالبت الجانب الأميركي بأخذ "مجالات النفوذ الروسي في الحسبان".

منذ 6 ساعات

الحرس الوطني الأوكراني: لن سنمح للقوات الروسية ببث الرعب في نفوس مواطنينا، ونعمل على إجلاء المدنيين من مناطق القتال.

منذ 6 ساعات

رئيس الوزراء البريطاني: أحيي شركاءنا في أوروبا الوسطى لدعمهم الأوكرانيين الفارين من غزو بوتين المقيت، ومهمتنا إفشاله.

منذ 6 ساعات

عمدة مدينة ميكولايف الأوكرانية: القوات الروسية أُنهكت، وتلقينا تعزيزات وجنودا ونستعد للهجوم.

منذ 6 ساعات

عمدة بولتافا الأوكرانية: 35 حافلة غادرت المدينة متوجهة إلى سومي لإجلاء المدنيين.

منذ 6 ساعات

وكالة إنترفاكس الأوكرانية عن حاكم خاركيف: لا صحة لاستيلاء القوات الروسية على مدينة إيزيوم شرقي البلاد.