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صنعاء - ميسرا اسماعيل - في دراسة جديدة بحثت في العلامات التجارية الاستهلاكية للشاي، حدد العلماء تفاعلًا كيميائيًا عندما واجهت أنواع الشاي ماء الحنفية.

ونشرت مجموعة من الباحثين في الكيمياء الحيوية والعلوم البيئية في الولايات المتحدة والصين دراسة في المجلة التي راجعها نظراء العلوم البيئية والتكنولوجيا، وتعاون العلماء ليكتشفوا أنه عند استخدام ماء الحنفية لتحضير الشاي، فإن الكمية الصغيرة من الكلور التي تضاف إلى نظام المياه لتنظيفها يمكن أن تتفاعل مع المركبات الموجودة في الشاي لإنتاج تأثير يُعرف باسم "التطهير بالتعرض لمنتج ثانوي"، حسب ما جاء في موقع "eatthis".

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احذري إعداد الشاي بماء الحنفية.. إليك السبب

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وتقدم وزارة الصحة بولاية واشنطن شرحًا مهما لماهية منتجات التطهير الثانوية: "أنظمة المياه تضيف الكلور إلى مياه الشرب لقتل أو تعطيل الكائنات الحية الضارة في عملية تسمى" التطهير "، وخلال هذه العملية، يتفاعل الكلور أيضًا مع المواد العضوية التي تحدث بشكل طبيعي والتي قد تكون موجودة في مياه الشرب، ويمكن أن تتشكل المنتجات الثانوية لتطهير الكلور (DBPs) أثناء هذا التفاعل الكيميائي ".

وأدرك العلماء الذين أجروا هذه الدراسة إمكانية أن الكلور، نظرًا لأن معظم أنواع الشاي تحتوي على مواد كيميائية جديرة بالملاحظة (العديد منها مفيد للصحة)، ويمكن أن يكون عنصرًا في فنجانك.

ولقد سعوا وراء هذا التأثير من خلال اختبار ماء الصنبور على شاي Twinings الأخضر، وشاي ليبتون، ونتيجة لذلك، أفادوا أن في كثير من الحالات، كانت مستويات [التطهير الثانوي] في الشاي أقل مما كانت عليه في ماء الحنفية نفسها.

ولنكون أكثر تحديدًا، فإن إضافة مياه الحنفية التي تحتوي على الكلور جلبت منتجات التطهير الثانوية في عينات الشاي هذه بنسبة 12 ٪، وتضمنت المنتجات الثانوية التي ظهرت حمض ثنائي كلورو أسيتيك، وهو مادة كيميائية في بعض الأدوية، والكلوروفورم الذي تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أنه يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الكبد والكلى إذا تم تناوله بكميات كبيرة.

ولا يزال خاصةً مع العلم بأن بعض المشروبات يمكن أن تتفاعل مع الأدوية التي نتناولها، وقد يكون نقاء الماء في مشروب تستمتع به كل يوم أمرًا يجب مراعاته.