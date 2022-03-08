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صنعاء - ميسرا اسماعيل - شهدت المملكة العربية السعودية تنافسًا عسكريًا بين روسيا وأوكرانيا على أراضيها في وقت الذي تدور فيه معارك شرسة في أوروبا الشرقية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن كلا من روسيا وأوكرانيا قاموا بعرض أحدث ما لديهم من أسلحة ومعدات في معرض الدفاع العالمي المقام في المملكة خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري بمدينة الرياض.

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تتنافس عسكري بين روسيا وأوكرانيا في السعودية .. كيف استفادت المملكة من الحرب الجارية

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وبحسب “رويترز” وقف ماكسيم بوتيمكوف، ممثل للوكالة الحكومية الأوكرانية لتصدير واستيراد الأسلحة بمفرده داخل المعرض وسط المركبات المدرعة التابعة لبلاده.

وقال بوتيمكوف للوكالة: “جئت لحضور هذا العرض لأنه يجب أن يكون هناك شخص ما هنا، حتى لو لم يتمكن أحد غيري من المشاركة، علما أنه كان من المتوقع مشاركة حوالى خمسين أوكرانيا”.





وأشارت وكالة “رويترز” إلى أن المسؤول الأوكراني لم يكن يهدف لإبرام صفقات بيع أسلحة.





في المقابل، عرض ممثلوا روسيا في قاعة مجاورة، معدات عسكرية من موسكو، بينها أسلحة مضادة للطائرات وأنظمة دفاع جوي.

الجدير بالذكر أن العديد من الدول المنتجة للأسلحة تتنافس على إبرام صفقات مع دول الخليج العربي، وخاصة السعودية والإمارات والتي شهدت مؤخرا هجمات بصواريخ وطائرات مسيرة.





انطلقت أمس الأحد، في الرياض، النسخة الأولى من معرض الدفاع العالمي والذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية في السعودية كل عامين، بهدف دعم وتعزيز صناعات الدفاع والأمن محلياً وعالمياً.

ويستمر المعرض في الفترة بين 6 و9 مارس/آذار بمشاركة أكثر من (800) جهة عارضة و(30) ألف زائر و(85) وفدًا عسكريا.

ومن المقرر أن تُعرض خلال المعرض أحدث التطورات التكنولوجية في هذا المجال من جميع أنحاء العالم.





ويشكل المعرض منصة عالمية للتوافق العملياتي في قطاع الدفاع عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع (البر، البحر، الجو، الأمن، الأقمار الصناعية).