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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أيدت محكمة التمييز الكويتية، حكما قضى بإعدام مواطن كويتي أقدم على قتل زوجته ضرباً بالعصا عمدا مع سبق، وألقى بجثتها في بر منطقة السالمي.

وفي التفاصيل، فقد تقدمت والدة المجني عليها ببلاغ إلى الجهات الأمنية أفادت فيه عن تغيب ابنتها منذ أيام، موضحة أنها اتصلت بالمتهم (الزوج) الذي تبين أنه أغلق هاتفه. بحسب ما أوردته صحيفة "الأنباء".

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الأم شعرت بغياب ابنتها والزوج أغلق هاتفه .. وحينما عرفت بالأمر كانت المفاجأة

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وبعد تحقيقات المباحث الجنائية، تم ضبط الزوج واعترف بارتكابه الجريمة، ودل على مكان إلقاء الجثة حيث تم رفعها وإحالته إلى النيابة.

وتبين للقضاء أن المتهم من أصحاب السوابق ومطلوب بقضايا مالية.

واعترف المتهم أنه قام بضرب زوجته المجني عليها على رأسها بعصا، ومن ثم وضعها بحقيبة، وألقى بها في مكان مخصص للتخلص من الحيوانات النافقة وغطاها بكمية من الأخشاب.