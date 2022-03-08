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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت شركة نيوم عن توفر وظائف شاغرة للعمل لدى شركائها من حملة الثانوية فأعلى، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه. الوظائف: تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: الأم شعرت بغياب ابنتها والزوج أغلق هاتفه .. وحينما عرفت بالأمر كانت المفاجأة فرصة كبيرة .. شركة نيوم تعلن عن وظائف شاغرة برواتب مغرية تصل إلى 13 ألف ريال سعودي فتاة تنفذ مقلب طريف على والدها بالسيارة والنهاية غير متوقعة (فيديو) الحكم على سيدة مصرية قتلت زوجها وابنته بمساعدة صديقيها بعد 4 أشهر زواج في دولة عربية .. وهكذا ارتكبوا جريمتهم البشعة! مشروب شائع يؤدي إلى تقلص حجم الدماغ روسيا تعلن وقف إطلاق النار بأوكرانيا لهذا السبب ارتفاع صادم لسعر "البنزين " في أمريكا لأول مرة في تاريخها عشبة رخيصة الثمن تعالج اضطرابات القلب و الشرايين وتخفف إلتهاب المسالك البولية وتقضي على السعال 1- أمين مستودع (الدمام): - مؤهل تعليمي في تخصص مناسب. 2- مدير موارد بشرية (الدمام): - راتب يصل (13,000 ريال). - درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة. - معرفة جيدة في اللغة الإنجليزية. - العمل لدى (شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة). 3- أخصائي مشتريات (الدمام): - مؤهل تعليمي في تخصص مناسب. 4- مشرف أصول ثابتة (الدمام): - مؤهل تعليمي في تخصص مناسب. 5- مدير أمن (الدمام): - شهادة جامعية مع خبرة سنتين. - العمل لدى (شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة). 6- مدخل بيانات (نيوم) - شهادة جامعية مع خبرة سنتين. - العمل لدى (شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة). 7- محاسب مالي (نيوم): - راتب يصل (6,000 ريال). - دبلوم او بكالوريوس محاسبة. - شهادة الهيئة السعودية للمحاسبين. - العمل لدى (شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة). 8- مسعف ميداني (الرياض): - دبلوم أو درجة تمريض أو مسعف أو طب الطوارئ - خدمات طبية طارئة - أو ما يعادلها. - خبرة لا تقل عن 3 سنوات في المجال. 9- أخصائي كسارة (نيوم): - راتب يصل (5,000 ريال). - شهادة البكالوريوس في تخصص مناسب. - لا يُشترط وجود خبرة سابقة. - العمل لدى (شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة). 10- سكرتير تنفيذي (الرياض): - خبرة لا تقل عن 3 سنوات كمساعد تنفيذي أو سكرتير تنفيذي. - إجادة اللغة الإنجليزية. 11- حارس أمن (نيوم): - راتب يصل (5,000 ريال). - شهادة الثانوية العامة فأعلى. - لا يُشترط وجود خبرة سابقة. - القدرة على تشغيل أنظمة الكشف ومعدات الطوارئ. .. وغيرها. موعد التقديم: - التقديم بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/08/05هـ الموافق 2022/03/08م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب. طريقة التقديم: - من خلال الرابط التالي: اضغط هنـــا

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