نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فتاة توثق ردة فعل والدها بعدما أبلغته بتعبئة إطار السيارة بهواء أصلي بـ150 ريال على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - نفَّذت فتاتان مقلبًا طريفًا في والدهما ووثقتا ذلك في مقطع فيديو حظي على انتشار واسع في "تيك توك"، بعد إقناعه بأن إحداهما قامت بتعبئة إطارات سيارتها بهواء أصلي سعره 150 ريال.

ووثقت إحدى الأختين الفيديو وكان والدهما يجلس على الأريكة بينما شقيقتها تخبره بأنها قامت بتعبئة كل إطار سيارة بهواء أصلي سعره 150 ريال، ليكون المجموع 600 ريال.

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وبدا على والدهما الغضب والانفعال بسبب عملية النصب التي تعرضت لها ابنته وأخبرها بأنه سيذهب إلى ذلك المحتال ويبلغ وزارة التجارة، قبل أن تؤكد له أن ما حدث مقلب.

