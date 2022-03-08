نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الرئيس الأوكراني يتحدى الطيران الروسي ويظهر في أحد شواع كييف ويرحب بقدوم فصل الربيع بهذه الطريقة (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ظهر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في فيديو جديد، يرحب فيه بقدوم الربيع خلال وجوده بأحد شواع العاصمة كييف.



وكان نشر الرئيس الأوكراني، نشر أمس عبر تطبيق تليجرام، مقطع فيديو من داخل مكتبه في العاصمة كييف، وذلك ردًا على ما تم تداوله مؤخرًا حول هروبه من أوكرانيا، ليثبت عدم هروبه، ويؤكد بقائه وسط الجنود والمقاتلين في "كييف" حتى الانتصار في الحرب، حسب تعبيره.

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واتهم "زيلينسكي" القوات الروسية بـ"تلغيم الطريق، الذي تم الاتفاق على إيصال الغذاء والدواء، عبره إلى مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا و"تدمير الحافلات" المخصّصة لإجلاء المدنيين من مناطق القتال.