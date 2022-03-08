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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أمرت محكمة جنايات المنصورة، في مصر اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق ربة منزل واثنين من أصدقائها إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم.
فيما حددت جلسة 8 مايو 2022 للنطق بالحكم بعد اتهام ربة المنزل بتخدير زوجها ونجلته داخل منزلهما بشارع 10 بمدينة المنصورة والتخلص منه بمعاونة اثنين من أصدقائها، وفق "العربية نت".
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الحكم على سيدة مصرية قتلت زوجها وابنته بمساعدة صديقيها بعد 4 أشهر زواج في دولة عربية .. وهكذا ارتكبوا جريمتهم البشعة!
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وكان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال كلا من ربة منزل وصديقيها، لأنهم قتلوا زوجها عمدا مع سبق الإصرار على قتله، حيث أعطته المتهمة الأولى عقارا دوائيا مهدئا.
وقام المتهم الثاني بتكبيل المجني عليه وسدد له لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه ورطم رأسه بأرضية مسكنه، كما قامت المتهمة الأولى بكتم أنفاسه بوضع وسادة على فمه وأنفه وقام المتهم الثالث بتطويق عنقه بواسطة "كابل كهربائي"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
يذكر أن المتهمة أقدمت على فعلتها بعد 4 أشهر فقط من زواجها من المجني عليه.
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