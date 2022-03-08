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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أمرت محكمة جنايات المنصورة، في مصر اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق ربة منزل واثنين من أصدقائها إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامهم.

فيما حددت جلسة 8‏ مايو ‏‏2022 للنطق بالحكم بعد اتهام ربة المنزل بتخدير زوجها ونجلته داخل منزلهما بشارع 10 بمدينة ‏المنصورة والتخلص منه بمعاونة اثنين من أصدقائها، وفق "العربية نت".

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الحكم على سيدة مصرية قتلت زوجها وابنته بمساعدة صديقيها بعد 4 أشهر زواج في دولة عربية .. وهكذا ارتكبوا جريمتهم البشعة!

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وكان المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة قد أحال كلا من ربة منزل وصديقيها، لأنهم قتلوا زوجها ‏عمدا مع سبق الإصرار على قتله، حيث أعطته المتهمة الأولى عقارا دوائيا مهدئا.

وقام المتهم الثاني بتكبيل المجني عليه وسدد له لكمات عنيفة برأسه ووجنتيه ورطم رأسه بأرضية ‏مسكنه، كما قامت المتهمة الأولى بكتم أنفاسه بوضع وسادة على فمه وأنفه وقام المتهم الثالث بتطويق عنقه ‏بواسطة "كابل كهربائي"، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

يذكر أن المتهمة أقدمت على فعلتها بعد 4 أشهر فقط من زواجها من المجني عليه.