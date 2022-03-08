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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت روسيا وقف إطلاق النار في مناطق عدة بأوكرانيا يسري ابتداء من غدًا الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فمن المقرر وقف إطلاق النار ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا، وذلك لكي يتمكن المدنيون من الخروج عبر ممرات إنسانية من كل من: كييف، تشيرنيغوف، سومي، خاركوف وماريوبول.

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روسيا تعلن وقف إطلاق النار بأوكرانيا لهذا السبب

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ويعد هذا اليوم الثاني على التوالي الذي تعلن فيه روسيا، وقف إطلاق النار في مدن أوكرانية عدة، حيث أعلنت أمس أيضًا وقف إطلاق النار بداية من صباح الاثنين، وفتح ممرات إنسانية في مناطق عدة.

وجاء ذلك بعد يوم من إجبار مئات الآلاف من المدنيين الأوكرانيين - الذين يحاولون الفرار - على الاحتماء من القصف الروسي الذي استهدف مدنا في وسط وشمالي وجنوبي أوكرانيا.