ارتفاع صادم لسعر "البنزين " في أمريكا لأول مرة في تاريخها

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - سجل سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا قياسيا حيث بلغ 9 دولارا أمريكيا، وقد كسر هذا السعر الرقم القياسي السابق البالغ 4.11 دولار للغالون، والذي سجل منذ يوليو 2008. وترتفع أسعار البنزين، مع استمرار روسيا في غزو أوكرانيا، بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي في ساحل الخليج الأمريكي في عام 2005. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: عشبة رخيصة الثمن تعالج اضطرابات القلب و الشرايين وتخفف إلتهاب المسالك البولية وتقضي على السعال توضيح : سعر جالون البنزين في أمريكا 9 دولار بمعنى أن اللتر الواحد وصل 2.40 دولار مايعادل حوالي 9 ريال للتر.

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