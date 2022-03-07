مفاجأة بشأن الدول العربية .. روسيا تكشف قائمة بأسماء الدول التي عارضت غزو أوكرانيا وتتخذ ضدها هذه الإجراءات!

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت الحكومة الروسية، الاثنين، وضع قائمة بدول "غير صديقة" ستتمكن الشركات والأفراد الروس من تسديد مستحقاتها لها بالروبل، الذي فقد 45 في المئة من قيمته منذ يناير.

وأشار بيان نقلته وكالة "تاس" للأنباء" إلى أن القائمة تضم "الدول والأقاليم غير الصديقة التي فرضت أو انضمت إلى العقوبات" ضدها على خليفة غزوها لأوكرانيا.

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مفاجأة بشأن الدول العربية .. روسيا تكشف قائمة بأسماء الدول التي عارضت غزو أوكرانيا وتتخذ ضدها هذا الإجراء!

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وتشمل القائمة الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان.

ولم تضم القائمة أي دولة عربية أو أفريقية.

وأشارت الحكومة إلى أنه وفقا لهذا المرسوم، سيتمكن المواطنون والشركات الروسية، والدولة ذاتها، ومناطقها وبلدياتها التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من هذه القائمة، من الدفع لهم بالروبل.