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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ11 ندوة بعنوان ” السيكودراما في السينما المصرية ”والتي شهدت حضور الفنان محيي إسماعيل .

كشف محيي إسماعيل عن زواجه بشكل عرفي من سيدة تعرف عليها مؤخرا وأشار إلى أن الزواج العرفي ليس خطأ .

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فنان مصري شهير : ” أنا متزوج عرفي .. والعرفي مش خطأ “

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فقال : ” العرفي مش خطأ فقد يكون لظروف صعبة في حياتي مقدرش أجمع بين حاجتين لأن الفن نمرة 1 .. وهو جواز عرفي شرعي بدليل إن فيه شهود ” .

وعن دور المرأة في حياته أجاب : ” وأنا بصنع نفسي وجاي القاهرة لوحدي ولمدة فترة طويلة جدا أنا اللي بأسس نفسي وباخد الصدمات ” .

وتابع : ” وأنا في شبابي كنت لما اتعرف على بنت وأقول لها بعد إذنك عندي استديو، تقولي هو الاستديو أهم مني .. قولت لأ لما أكبر ويبقى عندي 50 سنة أتجوز ست وتكون أرملة وقريبتي وتكون فلاحة وطيبة زي أمي ” .

وواصل: ” وأنا صغير الشقة من حق الزوجة ادي واحد ولو اتجوزت واحدة واتطلقنا الواد هيضيع ادي اتنين .. المحاكم هتشتغل وجيبي فاضي والموهبة ضاعت علشان بنت صغيرة في 60 داهية .. الفن ميضيعش الفن نمرة 1 ” .