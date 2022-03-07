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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حكمت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمصر على المتهم (أ.ر) بالإعدام شنقاً لاتهامه بقتل زوجته في منطقة قليوب قبل يوم من زفافهما.

تلقت أجهزة الأمن إخطاراً من أحد المستشفيات باستقبال جثة سيدة وبها العديد من الطعنات.

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عريس مصري يقتل عروسه قبل زفافه بيوم والسبب صادم

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وقال والد الضحية أثناء الاحتفال بـ”حنة ابنته” انها تلقت مكالمة هاتفية وعلى إثر ذلك قامت بالخروج من مسكنهما، وبعد تأخرها تم البحث عنها وعثر عليها داخل قطعة أرض فضاء وبها العديد من الإصابات، وتبين عدم وجود هاتفها الخلوي معها، فتم نقلها للمستشفى لمحاولة إسعافها لكنها فارقت الحياة.

ومن خلال التحقيقات تبين أن مرتكب الجريمة “زوجها” واعترف الأخير بذلك، حيث إنه عقد قرانه على الضحية على غير رغبته إرضاء لوالديه، وكان مرتبطاً بفتاة أخرى، فأراد التخلص منها.