نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الدفاع الأمريكية تكشف عن إرسال عشرات الآلاف من الصواريخ إلى أوكرانيا لصد الهجوم الروسي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، عن مطار سري أصبح مركزًا لشحن الأسلحة إلى أوكرانيا، لصد الهجوم الروسي.

ونقلت شبكة "سي.إن.إن" عن المسؤول الذي لم تسمه إن رئيس هيئة الأركان المشتركة للولايات المتحدة، الجنرال مارك ميلي، ذهب الأسبوع الماضي إلى المطار الذي يقع قرب الحدود الأوكرانية، حيث شهد بشكل مباشر الجهود المتعددة الجنسيات لإدخال أسلحة إلى أوكرانيا.

وقال المسؤول إن ميلي التقى بالجنود والأفراد وفحص نشاط الشحنة أثناء وجوده في المطار، الذي يظل موقعه سرًا لحماية شحنات الأسلحة، لافتا إلى أن الجيش الروسي لم يستهدف هذه الشحنات حتى الآن.

وأصبح موقع المطار خلية نحل في الأيام الأخيرة، حيث زاد عدد الرحلات الجوية اليومية التي تصل محملة بالأسلحة إلى 17 رحلة، وهي السعة القصوى للمطار، وفقا للمسؤول.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

زوج يهرب من زوجته ويناشد أسرتها لإنقاذه: خايف على حياتي

الدفاع الأمريكية تكشف عن إرسال عشرات الآلاف من الصواريخ إلى أوكرانيا لصد الهجوم الروسي

شاهد: وصلة دلع وغزل من الفنانة أحلام لزوجها .. ومبارك الهاجري : وين تبين نروح الطيارة واقفة والسيارة واقفة

مكون طبيعي جبار يحسن عملية الهضم ويعالج حالات الإمساك المزمن ويخفض الكولسترول الضار ويوفر الحماية والسلامة للعينين

لمرضى السكر.. 3 علامات تحذرك من ارتفاع نسبته فى الدم

أفضل علاج للقلق والتوتر والخوف.. 7 نصائح لحياة خالية من المتاعب

معركة عنيفة بين لبنانيين وأنصار الإيراني قاسم سليماني داخل معرض الكتاب في بيروت (شاهد الفيديو)

إسرائيل تفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث في سوريا والدول العربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا .. سيناريوهات تقلب الموازين

روسيا تعلن تدمير 2396 منشأة عسكرية في أوكرانيا

حمد بن جاسم يروي تفاصيل مثيرة حول مباحثات أجراها مع بشار الأسد ويكشف عن مفاجأة مدوية (فيديو)

وقال المسؤول إنه منذ بدء الهجوم الروسي، أرسلت 14 دولة مساعدات أمنية إلى أوكرانيا، ونادرًا ما أرسل بعضها مثل هذه المعدات الكبيرة من قبل، معربا عن قلقه من أن تبدأ روسيا في استهداف الشحنات مع تقدم هجومها.

وعن نوعية الأسلحة، قال المسؤول إن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في الناتو أرسلوا حتى الآن إلى أوكرانيا 17 ألف صاروخ مضاد للدبابات و2000 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات والدروع.

وأشار إلى أنه بمجرد حيازة الأسلحة، استخدمها الأوكرانيون لإبطاء وإيقاف الهجمات الروسية في أجزاء مختلفة من البلاد.