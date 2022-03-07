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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت الفنانة الإماراتية، أحلام الشامسي، مقطع فيديو لها بصحبة زوجها، مبارك الهاجري، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، يكشفان خلاله عن رحلتهما الجديدة إلى باريس التي سيقومان بها بعد غد، الأربعاء.

وظهرت "أحلام" خلال مقطع الفيديو وهي تسأل زوجها، قائلة :"حبيبي إحنا بعد بكرة نروح.. وين نبي نروح؟"، ليرد عليها زوجها قائلًا :"قولي أنت وين تبين نروح"، لترد عليه الفنانة الإماراتية في دلال منها، قائلة :"لا قول أنت أنا ما أقول"، ليقاطعها زوجها :"قولي أنتِ وين تبي نروح" وحينها ردت "أحلام" على زوجها قائلة :"أنا أبي أروح معك مكان وايد حلو، توديني؟"

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شاهد: وصلة دلع وغزل من الفنانة أحلام لزوجها .. ومبارك الهاجري : وين تبين نروح الطيارة واقفة والسيارة واقفة

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وأنهى "الهاجري" السجال بينه وبين زوجته قائلًا :"الطيارة واقفة مثل ما السيارة واقفة وين تبين نروح، تبين نروح باريس، أمري ؟"

وعلقّت "أحلام" بصوت مُهلل قائلة :"أبي أروح معك باريس بدون مرافقين حبيبي أنا وأنت، أبي أروح شوي أشوف بيتي أشوفك أقعد معك شويّ، حبي أحبك وسنجتمع في باريس".

هذا وعلَّقت أحلام على مقطع الفيديو المنشور بجملة من كلمتين موجهة إلى زوجها، قائلة :"حبي حبك"، ليتفاعل معها جمهورها بالتعليقات والقلوب الحمراء.