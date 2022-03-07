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صنعاء - ميسرا اسماعيل - طبق سلطة الفواكه لا يعد فقط من الأطباق التي من شأنها أن تمنح من يتناولها المذاق اللّذيذ، بل لأنه يمنح الجسم عددًا كبيرًا من الفوائد؛ وذلك لما تحتوي عليه من أنواع مختلفة من الفواكه والتي يمتاز كل صنف أو نوع من أنواعها بفائدة مختلفة عن النوع الآخر.

فوائد سلطة الفواكه

يقول الدكتور أحمد إسماعيل استشاري التغذية العلاجية، إن سلطة الفواكه تعمل على التحسين من عملية الهضم، لما تحتوي عليه من الألياف الغذائية، لأنها تعمل على معالجة حالات الإمساك المزمن، وخفض الكولسترول الضار، إلى جانب أنّها تعد من العوامل التي تساعد في التخلّص من الوزن الزائد، باعتباره من الأطباق التي تمتاز بانخفاض السعرات الحرارية؛ كما يوفر الحماية والسلامة للعينين، ويمنح البشرة النضارة والرونق.

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مكون طبيعي جبار يحسن عملية الهضم ويعالج حالات الإمساك المزمن ويخفض الكولسترول الضار ويوفر الحماية والسلامة للعينين

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فوائد التفاح في سلطة الفواكه

ويتابع استشاري التغذية العلاجية، أن طبق سلطة الفواكه يشمل على عدد كبير من الفوائد التي يحتويها كل صنف من أصناف الفواكه المستخدمة ؛ كالتفاح الذي يعد من المكونات الأساسية لطبق السلطة؛ حيث يعد من المصادر الجيدة للبوتاسيوم، لأنه يساعد على التقليل من خطر إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم، كما ويعمل بدوره على التقليل من الدهون والكولسترول في الدم؛ وأيضًا لتواجد مادة البكتين في التفاح فإنه يساهم بمقاومة الإمساك والغازات.

فوائد الموز

أيضًا الموز الذي يعتبر مكون أساسي في تحضير سلطة الفواكه في كافّة أشكالها؛ وهو يعمل على منع تصلّب كل من الشرايين والكلى، كما يقوم بمكافحة الزيادة الحاصلة في أملاح الصوديوم، كما أن الموز يحمي الجسم من الإصابة بفقر الدم؛ بالإضافة إلى أن الكالسيوم المتواجد في الموز يعد الأفضل من ناحية الجودة من الكالسيوم المتواجد في الحليب والجبن.

فوائد الفراولة

تساهم في تهدئة الأعصاب، وتعتبر مسكّنة للآلام، كما تفيد في معالجة الأمراض التي تصيب اللّثة، وتوصف لمرضى الكبد والنقرس.

فوائد الكيوي

هو من أنواع الفواكه التي ينصح بتناولها؛ لأنه يساعد على مقاومة التهابات الأنسجة، إلى جانب التخلّص من الرشح الشديد، كما أنه يساعد في عملية الهضم، ويعمل على خفض الكولسترول في الدم.

كميات فاكهة أقل

ويضيف استشاري التغذية العلاجية، أن مكونات سلطة الفاكهة لا تحتاج كميات كبيرة من الفاكهة؛ حيث يكفي لعمل سلطة الفواكه حبة من الموز الطازج؛ وحبة من التفاح الطازج؛ وهكذا في باقي المكونات المضافة.

فوائد الفواكه للرجيم

وفي نفس السياق ينصح استشاري التغذية العلاجية بضرورة تناول طبق سلطة الفواكه خاصة لمن زادت أوزانهم في فصل الشتاء؛ حيث تعد الفواكه جزءًا مهمًا من النظام الغذائي الصحي، لأنها تمد الجسم بكميات كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية لجسم الإنسان كالفيتامينات، والمعادن، إضافةً إلى انخفاض محتواها من السعرات الحرارية، ولذلك فإن تناولها قد يساعد على تقليل كميات السعرات الحرارية المتناولة على مدار اليوم.

كما أن الفواكه مصدر غني بالماء، والألياف الغذائيّة؛ التي تساعد على خسارة الوزن والتحكم به؛ من خلال إبطاء عملية الهضم، مما يساعد على تقليل الشهية والرغبة في تناول الطعام، حيث يساهم الماء في تعزيز الشعور بالشّبع؛ وبالتالي استهلاك سعرات حرارية أقل.

وقد أشارت دراسة في عام 2010، والتي ضمت 77 شخصاً يعانون من زيادة الوزن أو السمنة، ويتّبعون حميةً غذائيةً تهدف إلى خسارة الوزن؛ إلى أن زيادة استهلاك الفواكه ارتبط بخسارة الوزن وانخفاض مؤشر كتلة الجسم.

وبشكل عام؛ فإن استهلاك الفواكه والخضراوات، بكميات مناسبة؛ يعد من أفضل الطرق لخسارة الوزن، والحفاظ على هذه الخسارة؛ حيث إن القاعدة الأساسية لخسارة الوزن تعتمد على استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه الجسم.

لكن يجب اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة التمارين الرياضية إلى جانب استهلاك الفواكه.