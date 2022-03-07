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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مرض السكر يعد من أشهر الأمراض المزمنة حول العالم، ويتعرض الكثيرون للإصابة به عندما لا يستطيع الجسم انتاج ما يكفي من الإنسولين، ولذا يتعرض الشخص لارتفاع نسبة السكر بالدم.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع " إكسبريس "، أن من أبرز أعراض الإصابة بمرض السكر هي الشعور بالعطش الشديد وكثرة عملية التبول، فقدان الوزن الغير مبرر، الشعور بالتعب وتيبس العضلات.

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لمرضى السكر.. 3 علامات تحذرك من ارتفاع نسبته فى الدم

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ولكن قدم التقرير، ثلاثة أعراض تعتبر أقل شيوعا لمرضي السكر، ولكنها علامة علي ارتفاع نسبته في الدم، ويجب التحرك بشكل سريع تجنبا لحدوث أي مضاعفات صحية، ومنها:

-ظهور بقع داكنة علي الجلد:

يتعرض بعض مرضي السكر عن ارتفاع نسبته في الدم لظهور بقع داكنة اللون في العديد من أماكن الجسم وأبرزها الرقبة أو منطقة الفخد أو الإبط.

-الحكة الجلدية:

يشعر مريض السكر بالرغبة الملحة بالحكة في أي مكان بالجسم، وهذا يعد مؤشر لارتفاع نسبة السكر بالدم، ولكن يجب الذهاب بشكل مباشر للطبيب للتعرف علي حقيقة الأمر.

-الإصابة بالألم في الذراعين والساقين:

يتعرض مرضي السكر لغير منضبط للإصابة بالاعتلال العصبي السكر، وهذا المرض يتسبب في شعورهم بألم في الساق وتشنجات بها ، وفي حالة عدم السيطرة علي مستويات السكر فأنت تؤثر علي جميع أطراف الجسم.