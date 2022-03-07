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صنعاء - ميسرا اسماعيل - وثق مقطع فيديو، اعتراض عدد من اللبنانيين على صورة القيادي في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، التي وضعتها إحدى دور النشر، داخل المعرض الدولي للكتاب، في بيروت.

وتوجه أحد اللبنانيين باتجاه صورة سليماني وقام بتوجيه عدة ضربات لها، وظل يردد: "بيروت حرة حرة، إيران اطلعي برا"، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

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معركة عنيفة بين لبنانيين وأنصار الإيراني قاسم سليماني داخل معرض الكتاب في بيروت (شاهد الفيديو)

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واعترض أحد أنصار قاسم سليماني، على التصرف الشاب اللبناني، وحاول منعهم من تحطيم الصورة، ولكن إحدى السيدات ظلت تردد: "بيروت حرة حرة، إيران اطلعي برا".

وتطورت الأزمة بين المعترضين على صورة سليماني، وأنصاره لتحدث معركة بين الطرفين بالأيدي، داخل دار النشر التابعة لتنظيم حزب الله.