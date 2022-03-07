نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إسرائيل تفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث في سوريا والدول العربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا .. سيناريوهات تقلب الموازين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تداعيات وآثار العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا على الوضع الميداني في منطقة الشرق الأوسط عموماً والأراضي السورية على وجه الخصوص، مشيرة إلى احتمال انزلاق المنطقة إلى سيناريوهات كـ.ـارثية في الفترة المقبلة.

واستعرضت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية السيناريوهات المحتملة لتطورات الأحداث، مرجحة أن تشهد منطقة الشرق الأوسط صراعاً أوسع على خلفية الغـ.ـزو الروسي لأوكرانيا.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

معركة عنيفة بين لبنانيين وأنصار الإيراني قاسم سليماني داخل معرض الكتاب في بيروت (شاهد الفيديو)

إسرائيل تفجر مفاجأة بشأن ما سيحدث في سوريا والدول العربية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا .. سيناريوهات تقلب الموازين

روسيا تعلن تدمير 2396 منشأة عسكرية في أوكرانيا

حمد بن جاسم يروي تفاصيل مثيرة حول مباحثات أجراها مع بشار الأسد ويكشف عن مفاجأة مدوية (فيديو)

فرصة ذهبية .. تعلم كيف ترسم نمر أبيض خطوة بخطوة وبطريقة مبسطة لا تخطر على بالك

غادة عادل تصاب بتسمم والتهابات في المثانة.. لكن ماذا عن طليقها؟

إليكم نصائح ذهبية تجعل البيت أكثر دفئًا بدون تكاليف

السعودية تجبر بايدن على احترامها والأخير يزور الرياض قريبًا بعد لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

بعد نصف ساعة من الزفاف.. عريس دخل الحمام والعروس منتظرة له فوق السرير وحينما تأخر فتحت الباب عليه فكانت الصدمة مرعبة!

مصر: سيارة مسرعة تدهس طبيبة أثناء عبورها الطريق وتفر هاربة.. ومفاجأة بشأن سائقها!

عزايمكم خلوها داخل .. تحذير شديد للمواطنين والمقيمين في السعودية بعدم الخروج من المنازل وهذا ما يحدث (فيديو)

رئيس وزراء باكستان عمران خان يتحدى الغرب وأمريكا : لسنا عبيدا لكم

فيديو مروع يسجل لحظة سقوط مروحية روسية بشكل كارثي في خيرسون الأوكرانية

ماجدة الرومي تثير الجدل بحركة سياسية خلال حفلها الأول في موسم الرياض بالسعودية (فيديو)

وقالت الصحيفة في تقرير مطول لها، أن الأراضي السورية تعتبر من أهم المناطق للنقاش أو التي من المحتمل أن تدور فيها أحداث هامة في قادم الأيام.

وأوضحت أن القيادة الروسية من المعقول تماماً أن تتجه نحو اتخاذ قرار بأن الوقت قد حان لتسخين الوضع في سوريا، وذلك بهدف صرف الانتباه عن العزلة الدبلوماسية التي تواجهها روسيا بسبب العملية العسكـ.ـرية التي شنتها ضد الأراضي الأوكرانية.

وأشارت في ذات الوقت إلى أن الجانب الإيراني من جهته يحاول أيضاً التصـ.ـعيد المباشر مع القـ.ـوات الأمريكية المنتشرة في المنطقة الشمالية الشرقية من سوريا، مشيرة إلى احتمال أن تحرك إيران جماعاتها لاستهـ.ـداف التواجد الأمريكي في المنطقة، بما في ذلك قاعدة “التنف” التي تقع على المثلث الحدودي بين سوريا والأردن والعراق.

ونوهت إلى أن أحد السيناريوهات المحتملة يتمثل بنوع من الهـ.ـجـ.وم أو التغيير في سوريا، إذ من المحتمل أن تختار الولايات المتحدة الأمريكية سحب جزءاً كبيراً من قواتها من الأراضي السورية في حال شعرت أنها بحاجة إلى الالتزام مع حلف شمال الأطلسي “الناتو” وتصاعد التوتـ.ـر مع الصين.

وأكدت العديد من المصادر المحلية أن رتلاً أمريكياً مؤلفاً من 42 آلية منها 40 ناقلة تحمل معدات عسكـ.ـرية ترافقها مـ.ـدرعـتان تابعتان للجـ.ـيش الأمـ.ـريكي خرجت من معبر “الوليد” واتجهت نحو شمـ.ـال العراق يوم أمس.

ولم تذكر المصادر سبب مغادرة الرتل الأمريكي للأراضي السورية، إلا أن خبراء ومحللين رجحوا أن يكون ذلك في إطار إعادة التموضع والتجهيز لأي أحداث طارئة قد تشهدها المنطقة تزامناً مع تصاعد الخـ.ـلافات بشكل كبير بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام الماضية حول الملف الأوكراني.