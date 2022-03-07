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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر النمر الأبيض ثاني أكبر انواع النمور في العالم بعد نمر سيبيريا يصل طوله لثلاثة أمتار و يزن حوالى 285 كيلو،ولونه أبيض براق بخطوط سمراء، ولون العينين أزرق و الأنف قرنفلي فاتح، وجد في جميع انحاء الهند في شبه القارة الهندية .

النمر الأبيض مثل النمر الذهبي ليس فصيلة جديدة و لكنه لون يكتسبه النمر نتيجة خلل جيني.

يصطاد النمر الابيض في المقام الاول الحيوانات العاشبة الكبيرة بما في ذلك الغزلان ، الخنزير البري ، الابقار و الماعز ، ولدى النمر الابيض العديد من الخصائص التي تساعده علي صيد و قتل فريسته فهو قوي و سريع للغاية ، و لديه مخالب طويلة و حادة .

النمر الابيض لا يكون عادة أبيض ولكنه يحمل شكلا من أشكال الصبغة والتي تخلق لون فرائه، ومثله مثل غيره من أنواع النمور ، نجد أن لدى النمر الابيض خطوطا بنية داكنة أو سوداء تأخذ شكلا عموديا على طول الجسم، ويعتبر النمر الابيض نمط فريد من نوعه فجنبا الى جنب مع تغير لون الفراء ، نجد انه ايضا لدى النمور البيضاء عيون زرقاء بدلا من العيون الملونة الخضراء او الصفراء .

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فرصة ذهبية .. تعلم كيف ترسم نمر أبيض خطوة بخطوة وبطريقة مبسطة لا تخطر على بالك

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كيف ترسم نمر أبيض بطريقة مبسطة؟

في ما يلي طريقة مبسطة و سهلة عن كيفية رسم نمر أبيض خطوة بخطوة كل ما عليك فعله مشاهدة الفيديو و وستتمكن من رسم نمر أبيض رائع تزين به غرفتك .