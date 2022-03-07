إليكم نصائح ذهبية تجعل البيت أكثر دفئًا بدون تكاليف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استخدام وسائل التدفئة المختلفة لضمان تدفئة المنزل وزيادة شعور الدفئ في فصل الشتاء.



وبعيداً عن استخدام المدفأة أوالتكييف الساخن، نقدم هذه النصائح من موقع “livingonthecheap”، والتي تجعل البيت أكثر دفئاً بدون تكاليف.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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– اهتم بتدفئة الأطراف

لا يجب أن تكتفي بارتداء عدد من طبقات الملابس الثقيلة للشعور بالدفء. وإنما ينبغي أن تهتم كذلك بتدفئة أطراف جسمك، فترتدي الجوارب المريحة والقفازات الصوفية بدون أصابع. التي تساعد على الشعور بالدفء واهتم بتغطية رقبتك وأذنيك فهذا يعزز شعورك بالدفء.

– كلمة السر في المطبخ

من المفيد أن تقوم بطهي وجبة ساخنة وصحية للشعور بالدفء، ولتعزيز الدفء يفضل استخدام الفرن لبث الدفء في المنزل.

وبعد الانتهاء من استخدامه يمكنك ترك باب الفرن مفتوحاً للسماح للحرارة بالخروج إلى باقي الشقة بعد طهى الطعام، مما يساعد على الشعور بالدفء أكثر.

– تدفئة السرير

يجب تدفئة السرير في وقت مبكر، من خلال وضع زجاجة ماء ساخن لتدفئة السرير أو تنويم الحيوانات الأليفة على السرير أو النوم بجوارهم أيضاً للشعور بالدفء طوال الليل.

– تدفئة الأرضيات

يجب تدفئة الأرضيات بالسجاد، خلال فصل الشتاء. حيث يساعد ذلك على إبقاء الأرضية دافئة وبالتالى تشعر القدمين بالراحة والدفء أكثر.

– افتح الستائر نهاراً

يجب فتح الستائر عند الاستيقاظ من النوم حتى يدخل ضوء الشمس وتدفء الغرف بشكل طبيعي ثم إغلاق أبواب الغرف غير المستخدمة.

وعند غروب الشمس يجب إغلاق النوافذ للاستفادة بقدر المستطاع من الدفء الطبيعي.