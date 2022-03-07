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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف موقع أمريكي اليوم الاثنين عن زيارة مرتقبة للرئيس جو بايدن إلى السعودية في محاولة لإقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط في ظل الأزمة الأوكرانية.

وذكر موقع “أكسيوس” أن مستشارو الرئيس بايدن يبحثون إمكانية زيارته للسعودية هذا الربيع لبحث زيادة إنتاج النفط.

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السعودية تجبر بايدن على احترامها والأخير يزور الرياض قريبًا بعد لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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وأشار الموقع أن الجانب الأمريكي يأمل أن “تساعد الزيارة في تحسين العلاقات وإقناع المملكة بزيادة إنتاج النفط”.



وأضاف الموقع أنه بسبب ارتفاع أسعار النفط، “يتعين على الولايات المتحدة إعادة ترتيب الأولويات وربما إعادة التفكير في نهجها المتمحور حول حقوق الإنسان”.

ومن جانبه علق متحدث باسم البيت الأبيض على هذه الأنباء وقال “ليس لدينا أي شيء نعلنه في الوقت الحالي عن رحلة خارجية، وهذه تكهنات سابقة لأوانها” بحسب الموقع ذاته.





وكانت صحيفة “إنترسبت” أعلنت في تقرير لها بأن السعودية رفضت طلبا للرئيس الأمريكي بايدن زيادة إنتاج النفط.

حظر نفطي على روسيا

تأتي هذه التطورات فيما أفادت وكالة بلومبيرغ اليوم الاثنين بأن إدارة بايدن تفكر بحظر النفط الروسي بمفردها إن لم تتمكن من إشراك حلفائها الأوروبيين.

وأعلنت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس جرينفيلد أمس الأحد أن هناك ثلاثة مجالات يمكن لاشنطن أن تتخذ فيها خطوات إضافية لتكثيف الضغط على روسيا مع احتدام حربها في أوكرانيا: فرض حظر على واردات النفط الروسية، وإعلان اتهام روسيا بارتكاب جرائم حرب، والمساعدة في تسهيل تسليم الطائرات المقاتلة البولندية إلى أوكرانيا.





وقالت جرينفيلد إن الرئيس جو بايدن “يجري مناقشات مع حلفاء الناتو” بشأن فرض حظر محتمل على واردات النفط الروسية، مضيفة أن “الرئيس يعمل مع مستشاريه ومستشاريه الأمنيين ومستشاريه في مجال الطاقة على كيفية معالجة هذه القضايا”.

وأضحت أن البيت الأبيض يدرك كيف يمكن أن يؤثر هذا الحظر على أسعار الغاز.

ضغوط مكثفة على السعودية

وتتعرض المملكة العربية السعودية لضغوط شديدة من الاقتصادات المتقدمة لزيادة إنتاج النفط وبالرغم من ذلك أعاد مجلس الوزراء السعودي، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء الماضي التأكيد على التزامه باتفاقية أوبك + – وهي اتفاقية أبرمها 10 من كبار منتجي النفط الخام وروسيا لضخ المزيد من النفط تدريجياً في السوق لتلبية الطلب.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن مجلس الوزراء ناقش “الوضع في أوكرانيا وتأثيره على أسواق الطاقة، وحرص المملكة على استقرار وتوازن أسواق النفط والتزامها باتفاقية (أوبك بلس)”.





وأضافت الوكالة السعودية أن مجلس الوزراء دعا أيضا إلى “خفض التصعيد” و “حل سياسي في أوكرانيا”. وهذا هو أول رد فعل سعودي رسمي على الغزو الروسي الذي بدأ الأسبوع الماضي.

ارتفاع أسعار النفط

قفزت أسعار النفط إلى نحو 140 دولار للبرميل بعد أن شنت روسيا غزوًا لأوكرانيا الأسبوع الماضي، مما زاد الضغط على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل من التضخم المتفشي.

وحققت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا، اليوم الاثنين إذ قفز خام برنت بنسبة 18% ليلامس 140 دولارا للبرميل، فيما تجاوز سعر الخام الأميركي 130 دولارا للبرميل، وذلك قبل أن يقلصا مكاسبهما.