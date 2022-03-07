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صنعاء - ميسرا اسماعيل - خرج عريس مصري عن المألوف في ليلة الزفاف، حيث أقدم على إنهاء حياته بطريقة مثيرة بعد مرور نصف ساعة من نهاية حفل الزفاف، في منطقة البدرشين بالجيزة، في مصر، لسبب لم تتوقعه العروس في مثل هذه الليلة.

وكشفت التحريات ان الشاب انتحر داخل الحمام، بعدما طعن نفسه عدة طعنات عامدا إنهاء حياته.

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بعد نصف ساعة من الزفاف.. عريس دخل الحمام والعروس منتظرة له فوق السرير وحينما تأخر فتحت الباب عليه فكانت الصدمة مرعبة!

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قالت العروس: “كنت لسه بفستان الزفاف، وقالي هادخل الحمام، وقعدت على السرير لحد ما يخرج وبعدما طوّل جوه الحمام قولت فيه حاجة مش طبيعية، ولما فتحت باب الحمام لقيته ميت”، بعدما طعن نفسه وبجواره السكين والدماء تلطخ المكان.





وحضرت أسرة العريس على الفور لنقله لأحد المستشفيات في محاولة لإنقاذ حياته، غير أنه فارق الحياة قبل أن يصل متأثرًا بالطعنات القاتلة.

وكشفت أقوال أسرة العريس في التحقيقات، أنه كان يعاني من أزمة نفسية حادة، وظنوا أن الزواج سيعلاج هذه الأزمة، غير أنه جاء بنتيجة عكسية، وأنهى من حياته، وفقا لوسائل إعلام مصرية.





وأكدت التحقيقات أن الوفاة ليس فيها أي شبهة جنائية، وهي ناتجة عن تخلص العريس من حياته بنفسه، حيث دخل المطبخ المجاور للحمام والتقط سكينا قبل أن يدخل الحمام ويغلق الباب ويغرسه في بطنه.

ومن جانبها أوضحت عروس البدرشين، أن عريسها كان طبيعيًا وقت أن كانا في حفل الزفاف، وعندما وصلا إلى شقة الزوجية، لم يتكلم معها سوى بكلمتين فقط، بعد أن دخلا غرفة نومهما فقال “هادخل الحمام”. وكانت هذه آخر كلماته.