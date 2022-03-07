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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أوضحت النيابة المصرية، تفاصيل مقتل طبيبة دهساً أسفل إطارات سيارة يقودها طفل.

وتفصيلاً، لقيت طبيبة مصرية تدعى أماني الشامي، مصرعها دهساً أسفل إطارات سيارة في منطقة 6 أكتوبر، حيث اتضح إصابتها بكسور متفرقة بالوجه والجمجمة ونزيف داخلي قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وتفارق الحياة.

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مصر: سيارة مسرعة تدهس طبيبة أثناء عبورها الطريق وتفر هاربة.. ومفاجأة بشأن سائقها!

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وأظهرت التحقيقات، أن قائد السيارة كان يقود السيارة برعونة وسرعة زائدة أثناء تحدثه في الهاتف المحمول، ما أسفر عن دهسه للطبيبة واصطدامه بأعمدة إنارة.

وأوضحت النيابة العامة أنه ورد إليها بلاغ بوفاة طبيبة أثناء عبورها طريق المحور المركزي بمدينة 6 أكتوبر لاصطدام سيارة بها وفرار قائدها، مشيرة أن مالكة السيارة حضرت لموقع الحادث وأقرت أن ابنها الطفل هو قائدها وهو المسؤول والمتسبب في الحادث، وفق "العربية نت".

واعترف الطفل بارتكابه الحادث وقيامه بقيادة السيارة دون علم والدته وأنه هرب من محل الواقعة عقب وقوع الحادث خوفا، فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيل الأم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه وحبس الطفل 4 أيام على ذمة التحقيقات.