نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر خبراء تغذية يكشفون طرق التغذية السليمة وغير المكلفة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

زوارنا يتصفحون الآن:

مصر: سيارة مسرعة تدهس طبيبة أثناء عبورها الطريق وتفر هاربة.. ومفاجأة بشأن سائقها!

عزايمكم خلوها داخل .. تحذير شديد للمواطنين والمقيمين في السعودية بعدم الخروج من المنازل وهذا ما يحدث (فيديو)

رئيس وزراء باكستان عمران خان يتحدى الغرب وأمريكا : لسنا عبيدا لكم

فيديو مروع يسجل لحظة سقوط مروحية روسية بشكل كارثي في خيرسون الأوكرانية

ماجدة الرومي تثير الجدل بحركة سياسية خلال حفلها الأول في موسم الرياض بالسعودية (فيديو)

لماذا تنبح الكلاب عند رؤية بعض الأشخاص بينما تتجاهل غيرهم؟

رغم فوائده الكبيرة.. لماذا لا يجب تناول فيتامين «د» في المساء؟

هذا ما يحدث لجسم المرأة أثناء فترة الدورة الشهرية

لم يصدقها الأطباء.. امرأة لم تستطع البكاء لمدة 30 عامًا وكادت تفقد بصرها!

الشعور بالوحدة مغاير للعزلة.. إليك نصائح "ملموسة" لمعرفة السبب

علامات تنذر بأنك في حاجة للعلاج من مرض الكبد الدهني

أعشاب سحرية تعالج المغص الكلوي وآلام أسفل الظهر

تبرعت بكليتها لإنقاذ حبيبها من الموت .. فردّ الجميل بخيانتها

معظمهم من هذه الدول.. 20 ألف أجنبي تطوعوا لقتال الروس في أوكرانيا

مصر.. الزواج حيلة نصب على واتساب توقع بالفتيات .. كيف يحدث ذلك؟

حدث خبير التغذية وطبيب الغدد الصماء، أنتون بولياكوف، عن طريقة تناول الطعام بشكل صحيح وفي ذات الوقت دون الإضرار بالميزانية، وفقًا لتقارير"URA.RU".

وفقًا للخبير، من الضروري مراعاة النسب الصحيحة للمنتجات.

وقال: "طبق كلاسيكي مكون من أربعة مقابل 25، عندما يكون 25 بالمائة من النظام الغذائي عبارة عن بروتينات حيوانية، ولحوم، وأسماك، ودواجن، ومأكولات بحرية، وبيض، و25 بالمائة من الكربوهيدرات النشوية، ويمكن أن تكون البطاطس، والبقوليات، والمعكرونة، و25 بالمائة من الخضروات، والأعشاب، والفواكه والتوت. و25 في المائة أخرى - زيوت مختلفة، مكسرات، بذور".

وأشار إلى أن مثل هذا النظام الغذائي يساعد في التغلب على التوتر ويوفر صحة جيدة ويمنح الطاقة.

بدورها، أشارت خبيرة التغذية يكاترينا كريفتسوفا، إلى أن الخضروات والفواكه واللحوم والحبوب ومنتجات الألبان غير المكلفة مناسبة للتغذية السليمة.

وأضافت أنه يجب إضافة الملفوف إلى النظام الغذائي، بما في ذلك مخلل الملفوف، وكذلك البنجر والمشمش المجفف والتفاح والجبن. سيضمن ذلك نظامًا غذائيًا متوازنًا ومفيدًا.