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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نصح الباحث في الطقس خالد الزعاق أهالي المناطق الشمالية الوسطى الشرقية وأجزاء من الغربية، بعدم إقامة حفلاتهم بالخارج نهاية هذا الأسبوع. وقال "الزعاق" عبر مقطع فيديو شاركه عبر حسابه في تويتر : " نهاية هذا الأسبوع -الأربعاء والخميس والجمعة- عزايمكم وحفلات نجاح عيالكم لا تخلوها برا ترا بها هواء". تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ زوارنا يتصفحون الآن: مصر: سيارة مسرعة تدهس طبيبة أثناء عبورها الطريق وتفر هاربة.. ومفاجأة بشأن سائقها! عزايمكم خلوها داخل .. تحذير شديد للمواطنين والمقيمين في السعودية بعدم الخروج من المنازل وهذا ما يحدث (فيديو) رئيس وزراء باكستان عمران خان يتحدى الغرب وأمريكا : لسنا عبيدا لكم فيديو مروع يسجل لحظة سقوط مروحية روسية بشكل كارثي في خيرسون الأوكرانية ماجدة الرومي تثير الجدل بحركة سياسية خلال حفلها الأول في موسم الرياض بالسعودية (فيديو) لماذا تنبح الكلاب عند رؤية بعض الأشخاص بينما تتجاهل غيرهم؟ رغم فوائده الكبيرة.. لماذا لا يجب تناول فيتامين «د» في المساء؟ هذا ما يحدث لجسم المرأة أثناء فترة الدورة الشهرية لم يصدقها الأطباء.. امرأة لم تستطع البكاء لمدة 30 عامًا وكادت تفقد بصرها! الشعور بالوحدة مغاير للعزلة.. إليك نصائح "ملموسة" لمعرفة السبب علامات تنذر بأنك في حاجة للعلاج من مرض الكبد الدهني أعشاب سحرية تعالج المغص الكلوي وآلام أسفل الظهر تبرعت بكليتها لإنقاذ حبيبها من الموت .. فردّ الجميل بخيانتها معظمهم من هذه الدول.. 20 ألف أجنبي تطوعوا لقتال الروس في أوكرانيا مصر.. الزواج حيلة نصب على واتساب توقع بالفتيات .. كيف يحدث ذلك؟ وأضاف "الزعاق" في تغريدة أخرى : " هذا الأسبوع من الأسابيع الغبارية فسيكون قرين وجه السماء وخاصة يوم الأربعاء والخميس والجمعة وكل منطقة لها يوم والموجات الغبارية لا تنتهي إلا مع دخول فصل الصيف الفعلي (شهر مايو)". وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الشرقية ، والرياض، قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من تلك المناطق، وسماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من وسط وشرق المملكة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال المملكة.

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