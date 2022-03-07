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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتقد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، يوم الأحد ضغط الاتحاد الأوروبي على بلاده لإدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ملمحًا إلى أنها تعامل بلاده مثل العبيد.

وجاء ذلك بعدما أصدر 22 دبلوماسيًا، رسالة مشتركة تدعو الحكومة الباكستانية إلى الانضمام إلى قرار الأمم المتحدة في إدانة هجوم روسيا على أوكرانيا. وامتنعت باكستان عن التصويت على القرار.

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رئيس وزراء باكستان عمران خان يتحدى الغرب وأمريكا : لسنا عبيدا لكم

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وقال خان خلال اجتماع سياسي، بحسب رويترز: "ما رأيك فينا؟ هل نحن عبيد لك.. مهما قلت ، سنفعل؟"، "أريد أن أسأل سفراء الاتحاد الأوروبي: هل كتبتم مثل هذه الرسالة إلى الهند؟"، مشيرًا إلى أن الهند امتنعت أيضًا عن التصويت.

كان خان زار موسكو بعد أيام قليلة من شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجومًا على أوكرانيا، وقال: "نحن أصدقاء لروسيا، كما أننا أصدقاء مع أمريكا؛ نحن أصدقاء للصين وأوروبا، ولسنا في أي معسكر"، مؤكدًا أنه يعتزم البقاء على الحياد في الصراع.