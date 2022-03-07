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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حرصت الفنانة اللبنانية، ماجدة الرومي، على توجيه رسالة إلى المملكة العربية السعودية، خلال حفلها الأول في العاصمة الرياض، والذي أحيته ضمن "موسم الرياض".

وأكدت الرومي خلال وقوفها على المسرح أثناء الحفل الذي أقيم يوم الجمعة أن "السعودية احتضنت الطاقات اللبنانية بتقدير لم نعرفه نحن في لبنان للأسف".

وتابعت: "أنا مواطنة من لبنان جئت أقدم رسالة وفاء للمملكة الغالية على قلوبنا هي وشعبها وقيادتها".

ونوّهت ماجدة الرومي أن "رسالتها ليس لها أي قيمة سياسية لأنها تمثّل الشعب اللبناني الشهيد والبطل، ولكن أهمية هذه الرسالة تكمن في أنها تمثل رأي الشارع اللبناني".

وأوضحت أنها "تحمل رأي أهلنا وناسنا ببيروت الذين أبهروا العالم بصمودهم".

وفي ختام حفلها، حملت ماجدة الرومي علمي لبنان والمملكة العربية السعودية، في لقطة تداولها العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن ماجدة الرومي أحيت أول حفل غنائي لها في المملكة العربية السعودية في ديسمبر/ كانون الأول 2018، ضمن فعاليات مهرجان "شتاء طنطورة" بمنطقة العلا.

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ماجدة الرومي تثير الجدل بحركة سياسية خلال حفلها الأول في موسم الرياض بالسعودية (فيديو)

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