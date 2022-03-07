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صنعاء - ميسرا اسماعيل - منذ اللحظات الأولى في حياة الطفل يتجه الأطباء إلى إخبار الأم بضرورة تناول طفلها لفيتامين "د"، والذي يعد بمثابة قناة آمنة لنقل الكالسيوم والفوسفات وحسن توزيعهم في الجسم.

كما ينصح الأطباء أيضًا، الكبار، بضرورة تناول فيتامين "د"، خاصة في الفترة من سبتمبر وحتى إبريل والتي لا يكون متواجد فيها حرارة الشمس بشكل كبير، المصدر الرئيسي لفيتامين "د"، فيتم عوضًا عنها تناول الفيتامين، وهذا بحسب ما ورد في موقع "health ".

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رغم فوائده الكبيرة.. لماذا لا يجب تناول فيتامين «د» في المساء؟

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- لماذا لا يجب تناول فيتامين "د" في المساء؟

يعمل فيتامين "د"، بعد تناوله على تحفيز النشاط في الجسم، ودفع الإنسان لا سيما الأطفال إلى الرغبة في اللعب وعدم القدرة على النوم، مما يكلف الأم عناء محاولة حث الطفل على النوم لساعات طويلة لذلك يجب أن تتوقف جميع الأمهات على منح أطفالها الـ "في دروب" أو الفيتامين "د"، أيا كانت الصورة التي يأخذه فيها في الساعات التي تقترب من موعد النوم.

- الوقت المناسب لتناول فيتامين "د"

تعتبر الساعات الأولى من اليوم هي أفضل الأوقات لتناول الفيتامين لأنها التي يفترض أن تزيد فيها حركة الطفل ونشاطه، ولا تدفعه إلى النوم مما يمكن الأم من دفع طفلها إلى النوم في المساء بسهولة، كما يفضل أن يتم تناوله أثناء تناول الوجبات الكبرى، أكبر وجبة يعتاد الطفل على تناولها لأن استفادة الجسم تكون أكبر في هذا الوقت.

ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين يحرصون على تناول فيتامين "د"، في أوقات محددة ومع الوجبات الرئيسية ازدادت الفاعلية في أجسامهم بنسبة 50%، كما أن تناول الفيتامينات بشكل عام، في أوقات محددة من شأنه أن يعزز من قيمتها في الجسم، ويعلي من قيمتها، لذلك يجب الحرص على تناول الفيتامينات المفيدة للجسم بشكل عام، وفيتامين "د"، أو الـ "في دروب" بشكل خاص، لما له من أهمية كبيرة لا سيما على الطفل الذي تتكون عظامه الآن.