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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مرض الكبد الدهني هو مصطلح شامل لمجموعة من الحالات التي تتميز بمستويات غير طبيعية من الدهون في الكبد، على الرغم من أن الحالة غالبًا ما تتميز بغياب الأعراض، إلا أن هناك بعض العلامات التي يجب الانتباه إليها عند الذهاب إلى المرحاض، وفق ما ذكر موقع express.

مرض الكبد الدهني هو حالة تؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد، وهناك نوعان رئيسيان من مرض الكبد الدهني، هما مرض الكبد الدهني الكحولي ومرض الكبد الدهني غير الكحولي، على عكس السابق، لا ينتج مرض الكبد الدهني عن شرب الكحول، أن هناك بعض الأعراض التي يجب طلب العناية الطبية الفورية لها.

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علامات تنذر بأنك في حاجة للعلاج من مرض الكبد الدهني

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وفقًا لهيئة الخدمات الصحية، يجب أن يحتوي الكبد السليم على القليل من الدهون أو لا يحتوي على دهون، كما يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والذين يتطور لديهم براز أسود غامق، أو بول داكن، الحصول على "رعاية طبية عاجلة".

وتشمل الأعراض الخطيرة الأخرى تقيؤ الدم، ظهور كدمات بسهولة، حكة في الجلد وتورم في منطقة أسفل البطن، فإذا كانت لديك مرحلة مبكرة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، قد تشعر بالتعب وعدم الراحة في الجزء الأيمن العلوي من البطن، حيث يوجد الكبد، كما تضيف الثقة.

وأشارت هيئة الخدمات الصحية المرحلة المبكرة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي لا تسبب عادةً أي ضرر، ولكن يمكن أن تؤدي إلى تلف خطير في الكبد، بما في ذلك تليف الكبد، إذا ساءت الحالة..

يرتبط ارتفاع مستويات الدهون في الكبد أيضًا بزيادة خطر الإصابة بمشكلات صحية أخرى، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، إذا تم اكتشافه وإدارته في مرحلة مبكرة، يمكن إيقاف مرض الكبد الدهني غير الكحولي من التفاقم وتقليل كمية الدهون في الكبد.

سيطور معظم الناس المرحلة الأولى فقط، في كثير من الأحيان دون أن يدركوا ذلك، وفي عدد قليل من الحالات، يمكن أن يتطور ويؤدي إلى تلف الكبد إذا لم يتم اكتشافه وإدارته.

لا يوجد حاليًا أي دواء يمكنه علاج مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ولكن يمكن أن تكون الأدوية المختلفة مفيدة في إدارة المشكلات المرتبطة بهذه الحالة، أما إذا كنت تعاني من تليف الكبد الحاد، والمرحلة الرابعة من مرض الكبد الدهني وتوقف الكبد عن العمل بشكل صحيح، فقد تحتاج إلى وضعك على قائمة الانتظار لإجراء عملية زرع كبد.

بالنسبة للبالغين، يبلغ متوسط وقت انتظار زراعة الكبد 135 يومًا، ولا ينتج التهاب الكبد عن الكحول، لكن الشرب قد يزيد الأمر سوءًا، لذلك، قد تحتاج إلى استبعاده من نظامك الغذائي، أو تقليل تناوله.

إذا كان مرض الكبد الدهني غير الكحولي مرتبطًا بنظام غذائي، فمن المحتمل أن يعالجه طبيبك من خلال تقديم المشورة لك بشأن العيش بصحة أفضل في المرحلة المبكرة من مرض الكبد الدهني غير الكحولي، قد يركز طبيبك على إدارة أي حالات أخرى لديك، والتي قد تكون مرتبطة بمرض الكبد الدهني.

من المرجح أن يصاب الناس بالكبد الدهني غير الكحولي نتيجة لعدد من العوامل، على سبيل المثال، إذا كنتِ تعانين من مقاومة الأنسولين، كما يمكن للأشخاص المصابين بمتلازمة تكيس المبايض، أو إذا كنت تعاني من خمول في الغدة الدرقية أو داء السكري من النوع 2.