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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد المغص الكلوي من الآلام الشديدة والمبرحة التي تحدث في منطقة الكليتين أسفل الظهر، نتيجة وجود حصوات الكلى أو لأسباب أخرى، والإصابة بنزلات البرد من ضمن العوامل التي تسبب المغص الكلوي، إذ يصاب به الشخص نتيجة تقلص في عضلات الكلى والحالب ما يسبب الشعور بالتبول المستمر، وهذه الآلام تحدث بشكل شائع في فصل الشتاء وخاصة أيام البرودة الشديدة، لذا يقدم «هن»علاج المغص الكلوي بسبب البرد، في خطوات بسيطة ومنتجات موجودة في كل بيت، بحسب موقع «healthline» الطبي.

أعراض المغص الكلوي

- ألم شديد في منطقة أسفل الظهر، يكون عبارة عن نوبات تتراوح مدتها من 20-60 دقيقة.

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أعشاب سحرية تعالج المغص الكلوي وآلام أسفل الظهر

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- ألم وصعوبة عند التبول.

- غثيان وقيء.

- اصفرار في الوجه وتعرق شديد أثناء وبعد نوبة الألم.

- خروج دم مع البول.

- التبول أكثر أو أقل من المعتاد.

- حرقان في مجري البول.

- بول عكر ذو رائحة كريهة.

أسباب حدوث المغص الكلوي

- الإصابة بنزلات البرد.

- السمنة.

- الجفاف.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح مثل المانجا، الفراولة، المخلل، والطماطم.

- بعض أمراض الجهاز الهضمي ربما تؤدي إلى الإصابة بالمغص الكلوي.

-حصوات الكلى والجهاز البولي.

طرق العلاج المنزلية

يمكن علاج المغص الكلوي بسبب البرد بطرق بسيطة ومنزلية، كما يلي:

خل التفاح

يحتوي خل التفاح على حمض الخليك الذي يساعد على علاج المغص الكلوي بسبب البرد عن طريق إذابة حصوات الكلى، بالإضافة إلى تخفيف الألم.

اليانسون

يخفف اليانسون من الآلام الناتجة عن المغص الكلوي، إذ يتمتع بقدرة كبيرة على علاج الالتهابات بأنواعها خاصة التهابات الجهاز البولي، لذلك يُنصح بشرب كوب أو اثنين عند الشعور بالتعب.

البقدونس

مشروب البقدونس مفعوله مذهل في تخفيف ألم الكلى، ويمكنك تحضيره بوضع عودين من البقدونس على كوب من الماء ثم يوضع على النار وبعد أن يغلي المشروب، يُصفى جيداً ويمكن أن يحلى أو يشرب كما هو.

الشعير

يعد مشروب الشعير واحدا من أشهر طرق علاج المغص الكلوي بسبب البرد، ويمكن تحضيره عبر وضع ملعقتين من الشعير على كوب من الماء وتركه على النار لمدة 6 دقائق ثم تصفيته وتحليته، إذ يعمل على تنظيف الكلى من السموم والتخلص منها.

«سويلم»: يجب التفرقة بين ألم المغص الكلوي والزائدة الدودية

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد سويلم، أستاذ مساعد المسالك البولية وجراحة مسالك الأطفال، أن المغص الكلوي يشير إلى وجود مشكلة في الكلى أو الجهاز البولي ككل، فهو عبارة عن ألم حاد في منطقة الجنب ويمتد قليلا نحو الظهر، نتيجة انسداد أحد الأعضاء كالحالبين، إذ تتكون الحصوة وتتسبب محاولة طردها في انقباض عضلات الحالب ما يسبب الآلام الشديد، ويصاحب هذا الألم رغبة في القيء، وارتفاع في درجة الحرارة وهذا دليل على وجود عدوى والتهابات في المسالك البولية، ويمكن أيضا أن يكون البول مصحوبا بنزول الدم.

وأكد «سويلم» أنه إذا كان الألم في الناحية اليمنى من الجسم فلابد من تفريقه عن ألم الزائدة الدودية، فالزائدة الدودية آلامها تجعل المريض يحتاج إلى الراحة التامة لأن الحركة تزيد من الألم، أما بالنسبة للمغص الكلوي فالألم يكون مستمرا سواء كان المريض مرتاح أو كان يتحرك.

وتعتمد مرحلة التشخيص على الأشعة المقطعية بدون صبغة فهي الأنسب لتحديد الأسباب، ولتشخيص الحصوات سواء كانت في الكلية أو الحالب أو المثانة، وبمجرد معرفة السبب يتم البدأ في مرحلة العلاج.

نصائح لتجنب حدوث المغص الكلوي

- شرب الماء بكميات كبيرة.

- عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة والخروج في الأجواء الحارة.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على أملاح باعتدال مثل الفراولة والطماطم.

- استشارة الطبيب فور الشعور بالآلام مبرحة.