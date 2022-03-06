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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن قرابة 20 ألف مقاتل أجنبي استعدادهم للتطوع من أجل مساعدة أوكرانيا على محاربة روسيا، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأوكراني، الأحد.

وقال دميترو كوليبا، لقناة "سي أن أن" الأميركية "بلغ عددهم حالياً حوالي 20 ألفاً وهم يتحدرون بشكل أساسي من دول أوروبية".

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معظمهم من هذه الدول.. 20 ألف أجنبي تطوعوا لقتال الروس في أوكرانيا

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واعتبر أن "الكثير من الأشخاص يكرهون روسيا" منذ سنوات، لكنهم لم يجرؤوا على معارضتها.

وأضاف "عندما شاهد الناس أن الأوكرانيين يقاتلون وأنهم لم يستسلموا، اندفعوا إلى الالتحاق بالقتال".

وإذ قال وزير الخارجية الأوكراني إنه "يدرك هذه الحاجة للقتال"، أكد أن "الأهم" هو تلقي مساعدة "سياسية واقتصادية وعسكرية" من بقية دول العالم، وخصوصا الدفاع الجوي".

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في أواخر فبراير تشكيل "فرقة دولية" من المتطوعين للمساعدة في صد الغزو الروسي. ودعا الأجانب الراغبين في الالتحاق بالمعركة، للتواصل مع سفارات أوكرانيا في بلدانهم.